США предупредили Россию об «огромных издержках» из-за зерновой сделки

Если Россия выйдет из сделки, срок действия которой истекает 17 июля, весь мир посчитает, что Москва «отвернулась» от того, чтобы обеспечивать нуждающиеся страны продовольствием по доступным ценам, считает Салливан

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Соединенные Штаты готовы к любому развитию событий с зерновой сделкой и взаимодействуют с Украиной по этому вопросу, сообщил CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Срок действия Черноморской зерновой инициативы — соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН — истекает 17 июля. Отвечая на вопрос, согласится ли российская сторона продлить соглашение, Салливан заявил, что не может предсказать, как поступит президент страны Владимир Путин. «Возможно, Россия выйдет из него, возможно, продолжит [свое участие]», — сказал он.

По словам советника Джо Байдена, если же Москва не будет продлевать сделку, то «остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». В будущем, уверен Салливан, Россия столкнется с «огромными дипломатическими издержками». «Так что это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину», — добавил он.

Власти России считают, что зерновое соглашение, которое призвано служить гуманитарным целям, «давно выродилось в коммерческий проект», основные объемы украинского зерна поступают в государства Евросоюза, а «нуждающимся странам достается лишь символический минимум, не превышающий 3%, крохи с барского стола». В представительстве ЕС, отвечая на эти утверждения, заявляли со ссылкой на мартовский отчет Конференции ООН по торговле и развитию, что развивающиеся страны получили наибольшую долю (55%) экспорта продовольствия с Украины и 65% пшеницы. По данным ООН, к середине июля из украинских портов вывезли более 32,8 млн т зерна.

У России есть и другие претензии к сделке, они касаются второй части соглашения — о снятии ограничений на российский экспорт сельхозпродукции и удобрений. В Москве заявляют, что эта часть сделки не выполняется. Накануне в ООН подтвердили, что за время действия Черноморской инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями.

В числе необходимых условий для продления сделки власти называют переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. Путин 13 июля допустил, что Россия может приостановить участие в соглашении. В марте он заявлял о готовности поставлять зерно странам Африки бесплатно.