Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту

При ЧП на Крымском мосту погибли два человека

При ЧП на Крымском мосту пострадала семья из Белгородской области, несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее родители погибли. Движение по мосту закрыли

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При чрезвычайном происшествии на Крымском мосту погибли два человека — родители пострадавшей девочки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей», — написал он.

Гладков уточнил, что это семья из Новооскольского округа, девочку перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи. У нее закрытая черепно-мозговая травма.

Этой ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста и приостановке движения по мосту, а также паромной переправы, подробности произошедшего пока не раскрываются. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут.

В Минтрансе сообщили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста. «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — отметили в ведомстве. Движение поездов планируют восстановить к 9:00.