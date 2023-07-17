При ЧП на Крымском мосту погибли два человека
При чрезвычайном происшествии на Крымском мосту погибли два человека — родители пострадавшей девочки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей», — написал он.
Гладков уточнил, что это семья из Новооскольского округа, девочку перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи. У нее закрытая черепно-мозговая травма.
Этой ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста и приостановке движения по мосту, а также паромной переправы, подробности произошедшего пока не раскрываются. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут.
В Минтрансе сообщили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста. «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — отметили в ведомстве. Движение поездов планируют восстановить к 9:00.