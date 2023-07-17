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В Запорожье прогремели взрывы

Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Запорожье
О взрывах в городе также пишет издание «Страна». Украинские власти сообщили о воздушной тревоге

В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, звучат взрывы, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительным данным — ПВО ВСУ пытается помешать расцвести «Гераням», — написал он.

«Герань-2» — один из нескольких видов беспилотников наряду с «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», которые применяются российскими военными на Украине. Украинские власти считают «Герань-2» версией иранского боевого дрона типа Shahed.

В то же время администрация подконтрольной Украине части Запорожской области в своем телеграм-канале сообщает о воздушной тревоге и призывает проследовать в укрытие. О взрывах в Запорожье, а также в подконтрольном Киеву Херсоне также пишет издание «Страна», не уточняя деталей.

В ночь на 15 июля Рогов писал в телеграм-канале, что в Хортицком районе Запорожья и на острове Хортица произошло не менее трех взрывов. По его словам, «был прилет» по складу с боеприпасами украинских военных, в результате произошла детонация. О взрывах в городе сообщалось также вечером того же дня.

14 июля Рогов сообщал, что после неудачной попытки контрнаступления на запорожском направлении ВСУ начали перегруппировку войск и подтягивают новые резервы. 11 июля он говорил, что ВСУ ударили по городу Токмак системами Himars, часть ракеты сбила система ПВО. В тот же день он сообщал об атаке на Бердянск со стороны Украины с помощью ракет Storm Shadow, сработала система ПВО.

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Военная операция на Украине Запорожье Запорожская область Владимир Рогов взрывы
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