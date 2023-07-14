Рогов заявил о перегруппировке ВСУ в Запорожье после попытки контратаки

Украинские войска начали перегруппировку после неудачной попытки контрнаступления на запорожском направлении. Об этом заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам Рогова, подтягивают на запорожское направление новые резервы, чтобы «накопить силы для новых атак».

Украина начала контрнаступление в начале июня, это подтверждали и Киев, и Москва. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских войск и заявляет об их неудачных попытках контратаковать.

Накануне оборонное ведомство отчиталось об отражении атаки украинской бригады близ села Работино на территории региона. На запорожском и южно-донецком направлении украинская сторона потеряла в общей сложности более 180 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS90 «Braveheart», две гаубицы «Мста-Б» и три гаубицы «Д-20», говорили в Минобороны. Кроме того, по оценке ведомства, ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В начале июля Рогов заявил, что украинские войска резко повысили активность наступления на запорожском направлении. На участке протяженностью не менее 30 км начались атаки небольшими штурмовыми группами, говорил он. Наиболее горячими точками Рогов называл участки от села Нестерянка до села Копани и от села Новофедоровка до села Вербовое.