Рогов сообщил об ударе ракетами Storm Shadow по Бердянску

Рогов сообщил о работе ПВО и серии взрывов в городе. По его словам, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow

Фото: сервис Google Maps

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску ракетами Storm Shadow, в городе прогремели взрывы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Около 16:30 в городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов. Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу. По предварительной информации, враг ударил по городу ракетами Storm Shadow, сработала система ПВО», — написал Рогов.

В 17:18 мск Рогов сообщил еще об одном ударе по Бердянску. По его словам, большую часть ракет сбили в районе порта, но одна упала на территории городского предприятия.

Бердянск расположен на побережье Азовского моря, на юге Запорожской области. С марта столицей региона является Мелитополь, соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий. Россия присоединила область по итогам референдума в сентябре 2022 года. Раньше ее центром был город Запорожье, который остается под контролем Украины.

Ракеты Storm Shadow Украине передала Великобритания в начале мая. Дальность полета ракеты — более 250 км. Storm Shadow запускают с самолетов.

Российская сторона неоднократно сообщала об обстрелах со стороны Украины с использованием этих ракет. В частности, в июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ракетами Storm Shadow был нанесен удар по детскому лагерю «Днепряны» на юге региона. В результате погиб один человек. Также после поставок Украине британских ракет участились «прилеты» по Донецку и Луганску.

В начале июля глава военно-технического центра подразделения «Царские волки», бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что российским военным удалось захватить упавшую ракету Storm Shadow и вывезти ее с поля боя. По его словам, ракета была частично разрушена, ее разобрали на части на поле боя, погрузили в автомобиль и вывезли. Операция заняла два дня.

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