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Взрывы прогремели в городе Запорожье

В городе Запорожье после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Воздушную тревогу в украинских областях начали объявлять с 21:50, в настоящее время она действует в восьми регионах юго-востока. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе Запорожье
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

После объявления воздушной тревоги в городе Запорожье прогремели взрывы, сообщают Klymenko Time и «Зеркало Недели».

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восьми областях юго-востока Украины.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью прошлого года. Город Запорожье находится под контролем Украины, временной столицей региона в составе России является Мелитополь.

Украина и западные страны результаты референдума не признают и называют эти земли оккупированными.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако 9 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.

Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

Взрывы прогремели в городе Запорожье
Взрывы прогремели в городе Запорожье

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Запорожье Запорожская область взрывы Воздушная тревога
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