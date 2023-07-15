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В Запорожье раздались взрывы

В подконтрольном Украине Запорожье раздались взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье было слышно два взрыва, пишет Суспільне.

О том, что в городе произошел взрыв, сообщил также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал взрыв», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, в городе работает ПВО.

Позднее Рогов уточнил, что в Хортицком районе Запорожья и на острове Хортица прогремело не менее трех взрывов. По его словам, «был прилет» по складу с боеприпасами украинских военных, в результате произошла детонация.

Издание ZN.UA также сообщало о работе ПВО в Николаевской и Днепропетровской областях.

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В Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях объявлена повторная воздушная тревога.

Предыдущей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области и Кривом Роге (Днепропетровская область).

Российское Минобороны с октября 2022 года регулярно отчитывается об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты.

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