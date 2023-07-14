Politico узнала, что США не разрешают Европе обучать украинских пилотов

Politico: Европа еще не получила разрешение от США на обучение украинских пилотов

Почти дюжина европейских стран все еще ждут от США официального одобрения программы обучения украинских пилотов на американским истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Обучение не может начаться, пока Госдепартамент США не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами. Официальный запрос «все еще находится на рассмотрении», сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн.

Заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте сообщил изданию, что власти должны «убедиться в том, что технические руководства переведены, а также в том, что технические данные и другие документы подготовлены» перед официальным одобрением. Помимо этого, в пакет необходимых подготовленных документов также входит план обучения обслуживающего персонала и наземных бригад.

Нет ничего необычного в том, что межведомственный процесс США по утверждению передачи чувствительных оружейных технологий, особенно таких передовых, как истребители, требует времени, сказал он.

Как сообщает Politico, нет никаких признаков того, что США в конечном итоге не дадут одобрение, но запросы европейцев уже несколько недель находятся в стадии рассмотрения.

На саммите НАТО создали «коалицию F-16» для Украины Политика

Страны-члены НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который проходил с 11 по 12 июля, объявили о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16. В коалицию вошли: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали возможность их поставки. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставки F-16 Киеву другими странами.



Глава украинского Минобороны Алексей Резников предполагал, что Киев начнет получать западные истребители не ранее 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в июне не исключал, что поставки начнутся через шесть-семь месяцев.

Российский МИД называл планы западных стран передать Киеву истребители F-16 движением «по так называемой лестнице эскалации».

