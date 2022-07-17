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Байден счел неправдой слова главы саудовского МИДа по поводу Хашкаджи

Президент США на вопрос журналистов, правду ли говорит саудовский министр, что «не слышал» его слов по поводу ответственности кронпринца Мухаммеда бен Сальмана за убийство журналиста The Washington Post, ответил отрицательно
Фото: Pool / Getty Images North America
Фото: Pool / Getty Images North America

Президент США Джо Байден отверг слова министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра по поводу ответственности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщил президентский пул.

Байдена по возвращении спросили, правду ли говорит глава саудовского МИДа, что «не слышал» его слов об убийстве Хашкаджи.

«Нет», — ответил американский лидер.

Байден после переговоров с кронпринцем рассказал журналистам, что затронул убийство Хашкаджи, дав понять, что он думает по этому поводу. По его словам, он возложил на Мухаммеда бен Сальмана ответственность за смерть журналиста.

Позднее Джубейр, присутствовавший на переговорах, сказал Fox News, что «не слышал этой конкретной фразы».

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Хашкаджи, критиковавший власти Саудовской Аравии, был убит в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства.

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Мухаммед бен Сальман ранее признавал ответственность за смерть журналиста The Washington Post, утверждая при этом, что его убили без его ведома. Американская разведка в то же время полагает, что Хашкаджи похитили и убили с одобрения кронпринца. В МИДе королевства это отвергают.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашкаджи. Еще трое получили тюремные сроки. Весной 2020 года семья журналиста заявила, что простила его убийц.

В сентябре того же года саудовские власти осудили восемь человек по обвинению в расправе над Хашкаджи. Им дали от семи до 20 лет тюрьмы.

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Теги
Елена Чернышова
Джо Байден убийство журналист Саудовская Аравия
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