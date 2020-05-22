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Семья саудовского журналиста Хашкаджи простила его убийц

Семья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили осенью 2018 года в генконсульстве своей страны в Турции, простила виновных в этом преступлении. Об этом в Twitter написал сын журналиста Салах.

«В эту добродетельную ночь священного месяца рамадана мы, сыновья Джамаля Хашкаджи, прощаем тех, кто убил нашего отца», — говорится в заявлении семьи Хашкаджи.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой Эр-Рияда, исчез после посещения саудовского консульства в Стамбуле в начале октября 2018 года. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что журналиста убили в результате ссоры с людьми, которых он встретил в консульстве.

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В этот же день в Эр-Рияде отправили в отставку высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Ассири и советника кронпринца Сауда аль-Кахтани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что приказ убить Хашкаджи поступил с самых верхов саудовских властей. Прокуратура страны считает, что тело журналиста расчленили и сожгли.

В сентябре 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман признал свою ответственность за гибель журналиста, поскольку он в этот момент исполнял свои обязанности. При этом принц отметил, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.

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В декабре прошлого года пятерых причастных к убийству Хашкаджи в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни. Еще троим осужденным дали тюремные сроки в общей сложности на 24 года. Бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, проходившего по делу как фигурант, освободили.

Теги: убийство, журналист, Саудовская Аравия
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