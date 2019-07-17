Лавров нашел ответственных в раскручивании «мифа о китайской угрозе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» прокомментировал публикации СМИ Китая о том, что Сибирь стала называться «китайской землей». По словам главы МИДа, территориальный вопрос между странами был урегулирован давно и зафиксирован в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года.
«На этом фоне попытки раскручивать миф о китайской угрозе — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей», — считает Лавров.
Комментируя данные о том, что на территории Сибири и Дальнего Востока проживают порядка 12 млн китайцев, министр отметил, что эта цифра вызывает большие сомнения. «А связанные с ней страхи явно преувеличены», — добавил он.
Как отметил дипломат, курс на укрепление добрососедства, который был взять Россией и Китаем, имеет многоплановый и долгосрочный характер, и при этом он «не подвержен конъюнктурным колебаниям».
Кроме того, Лавров сказал, что сотрудничество между Москвой и Китаем не направлено против кого-либо. «Его основное предназначение — содействие социально-экономическому развитию и процветанию наших стран и народов», — заключил глава МИДа.