Лавров нашел ответственных в раскручивании «мифа о китайской угрозе»

Министр указал на отсутствие территориальных претензий между Москвой и Пекином, а авторами «мифа о китайской угрозе» назвал тех, кого беспокоит конструктивное развитие отношений между странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго (Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» прокомментировал публикации СМИ Китая о том, что Сибирь стала называться «китайской землей». По словам главы МИДа, территориальный вопрос между странами был урегулирован давно и зафиксирован в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года.

«На этом фоне попытки раскручивать миф о китайской угрозе — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей», — считает Лавров.

Комментируя данные о том, что на территории Сибири и Дальнего Востока проживают порядка 12 млн китайцев, министр отметил, что эта цифра вызывает большие сомнения. «А связанные с ней страхи явно преувеличены», — добавил он.

Как отметил дипломат, курс на укрепление добрососедства, который был взять Россией и Китаем, имеет многоплановый и долгосрочный характер, и при этом он «не подвержен конъюнктурным колебаниям».

Кроме того, Лавров сказал, что сотрудничество между Москвой и Китаем не направлено против кого-либо. «Его основное предназначение — содействие социально-экономическому развитию и процветанию наших стран и народов», — заключил глава МИДа.