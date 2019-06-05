Путин и Си Цзиньпин предостерегли от краха контроля над вооружениями

Путин и Си Цзиньпин предостерегли от краха контроля над вооружениями

Москва и Пекин выступают против того, чтобы действующая система международных соглашений по контролю над оружием разрушилась, отметил российский лидер по итогам переговоров с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин выступают против разрушения системы международных соглашений в области контроля над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны выступили против разрушения договоренностей в «области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», отметил российский лидер.

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