Путин назвал близкими позиции Москвы и Пекина по ключевым проблемам

Президент Владимир Путин рассказал о разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином об актуальных мировых проблемах и отметил, что позиции двух стран по ключевым вопросам близки. Об этом он заявил, открывая российско-китайские переговоры в расширенном формате в Москве, передает ТАСС.

«Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня. Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», — сказал российский лидер.

До этих переговоров в Кремле прошла встреча в узком составе, которую Путин назвал откровенной и насыщенной. На ней, уточнил президент, стороны обсудили наиболее важные и требующие ответов вопросы стратегического партнерства двух стран.

«Констатировали, что оно (стратегическое партнерство. — РБК) вышло на очень высокий и, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень», — добавил глава государства.

Китайский лидер, в свою очередь, также положительно оценил отношения Москвы и Пекина, они, по его словам, «переживают наилучший период своего развития».