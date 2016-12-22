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Трамп сравнил встречу с Путиным и последний саммит НАТО
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Трамп сравнил встречу с Путиным и последний саммит НАТО
Политика, 17:52
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Трамп сравнил встречу с Путиным и последний саммит НАТО
Переговоры с Владимиром Путиным прошли даже лучше, чем встреча с союзниками по НАТО, заявил Дональд Трамп. Российско-американский саммит состоялся в Хельсинки 16 июля
Дональд Трамп (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла даже лучше, чем беседа с союзниками по блоку НАТО, заявил Дональд Трамп.

«У меня была отличная встреча с НАТО, которая принесет много денег. Моя встреча с Владимиром Путиным из России прошла даже лучше. К сожалению, об этом не сообщается: лживые медиа сходят с ума!» — написал он в своем Twitter.

Встреча президентов России и США состоялась в Хельсинки 16 июля, они проговорили наедине более двух часов, а затем провели переговоры в расширенном составе — с участниками делегаций обеих стран. После совместной пресс-конференции президенты (каждый отдельно) дали интервью телеканалу Fox News.

Президент США оценил переговоры как «хороший старт», а Путин назвал их успешными, подчеркнув откровенность диалога.

Накануне встречи с Путиным Трамп в Брюсселе встречался с союзниками по НАТО.

После встречи президентов CNN, The New York Times, The New Yorker и другие симпатизирующие демократам СМИ выступили с резкой критикой как самой встречи, так и заявлений Трампа, сделанных после нее. «За всю свою жизнь я не могу вспомнить, чтобы президент США так оскорблял ближайших союзников и льстил нашим самым большим противникам», — написал в своей колонке экс-мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

«Позорная страница истории Трампа»: западные СМИ — о саммите в Хельсинки
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«Заявления Трампа настолько расходятся с целями американской политики, с планами его администрации, настолько необъяснимы на столь многих уровнях, что они вывели на поверхность вопрос, который давно маячил за спиной Трампа: есть ли у России компромат на него?» — задавался вопросом Марк Ландлер на страницах The New York Times.

Критиковали встречу в Хельсинки и некоторые из республиканцев. В частности, сенатор Джон Маккейн, давний противник сближения США с Россией, назвал саммит в Хельсинки трагической ошибкой, а также одним из самых позорных выступлений президента США.

Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Политика

На встрече Путин и Трамп договорились о создании «группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса», ​рассказал президент России, а в области международной политики — о поддержке Россией выполнения соглашения 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск на Голанских высотах и выполнении соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Путин рассказал, что Трамп уделил этому вопросу особое внимание. Кроме того, президенты обсудили положение в Сирии.

Другие международные проблемы Путин и Трамп почти не затрагивали.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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