«Все прошло отлично»: о чем говорили Трамп и Путин в интервью Fox News

После встречи в Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин по отдельности дали интервью американскому телеканалу FOX News. РБК сравнил, как президенты России и США отвечали на похожие вопросы

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

О встрече в Хельсинки и будущем двусторонних отношений

«Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодолении кризисов, борьбе с терроризмом, в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении <...> Это (саммит в Хельсинки — РБК) начало пути. И это старт. На мой взгляд, сегодня дан этому хороший старт».

«Сегодня у нас многое получается в отношениях с Россией. До сегодняшнего дня (16 июля — РБК) дела обстояли ужасно, я бы даже сказал кошмарно, — мы находились в опасном положении. Но сегодня все прошло отлично <...> Это была очень длинная встреча <…> Мы обсуждали очень много вещей, и в течение этого времени в комнате находились только мы вдвоем и переводчики. И в конце встречи, полагаю, нам удалось сделать полезные выводы».

Об обвинениях в адрес России в сговоре с Трампом и вмешательстве в американские выборы 2016 года

«Россия, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы. Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно».

«Это (расследование о сговоре команды Трампа и России — РБК) вбило клин между нами и Россией <…> Это все охота на ведьм, все это специально подстроено».

О расследовании дела о предполагаемых 12 российских хакерах из ГРУ

«У нас существует договор о правовой помощи по уголовным делам, действующий договор 1999 года. Он работает и, кстати говоря, эффективно. Почему бы господину Мюллеру (спецпрокурору Минюста США по расследованию вмешательства России в выборы в США — РБК) не направить нам официальный запрос в рамках этого договора? Более того, наши российские следователи в соответствии с этим договором могли бы допросить всех людей, которых американская сторона в чем-то подозревает. <...> Почему этого до сих пор не сделано ни по одной позиции? Меня это просто удивляет».

«Я был восхищен этим предложением. У них (россиян — РБК) есть договор, позволяющий работать вместе с Соединенными Штатами <…> Он (Путин — РБК) готов разрешить людям Роберта Мюллера приехать туда и начать расследование по делу этих людей (12 хакеров — РБК) вместе с российским следствием <…> Но думаю, что Мюллер не станет этого делать (направлять запрос Москве — РБК)».

О наличии у Москвы компромата на Трампа

«Нет у нас никакого компромата и быть не может. Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. <...> Вы что думаете, мы тотально со всеми работаем, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли? Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить».

Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

«У них нет информации по Трампу <...> По всем меркам я являлся очень успешным бизнесменом <…>, так что если бы у них что-то было (на меня — РБК), то эта информация уже стала бы известной. Они (русские — РБК) сказали, что это вздор».

О контроле над ядерным вооружением

«Я очень надеюсь на то, что в сфере стратегической стабильности мы сможем найти приемлемые решения для обеих сторон, в том числе это касается, кстати говоря, и ракет средней и меньшей дальности. В 2021 году заканчивается действие Договора СНВ-3 (О сокращении стратегических наступательных вооружений — РБК). Что с этим делать дальше? Я заверил господина президента в том, что Россия готова к продлению этого договора, пролонгации, но, конечно, мы должны говорить о деталях».

«Я знаю, что президент Обама говорил, что наша главная проблема — это глобальное потепление. Но мне кажется, что нет. Главная проблема — это ядерное потепление, этот вопрос в пять миллионов раз важнее. Нам стоит быть осторожными. На Россию и США приходится 90% запасов ядерного оружия, и мы должны что-то с этим делать».

О северокорейском вопросе

«Президент Трамп сделал очень много для урегулирования этого кризиса. Но для того чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться».

​«Он (Путин — РБК) также сказал, что хочет быть очень полезным в вопросе Северной Кореи. Мы преуспеваем в Северной Корее, у нас есть время. Нет никакой спешки, это продолжается уже много лет. Мы вернули домой (американских — РБК) заложников (из Северной Кореи — РБК), они больше не проводили никаких (ядерных — РБК) испытаний, никаких взрывов <…> В течение девяти месяцев над Японией не пролетела ни одна ракета, наши отношения (с Ким Чен Ыном — РБК) очень хорошие — вы видели, какое прекрасное письмо он мне написал. Владимир Путин очень заинтересован в том, чтобы это (сделка с Северной Кореей — РБК) сработало».