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Маккейн назвал саммит в Хельсинки «трагической ошибкой»
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Маккейн назвал саммит в Хельсинки «трагической ошибкой»
Политика, 00:39
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Маккейн назвал саммит в Хельсинки «трагической ошибкой»

Американский сенатор Джон Маккейн назвал саммит в Хельсинки, в ходе которого президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели встречу, «трагической ошибкой». Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте сенатора.

По словам Маккейна, совместная пресс-конференция Путина и Трампа стала «одним из самых позорных выступлений президента». Она также показала, что американское президентство находится «на самой низкой точке в истории», заметил он.

Сенатор добавил, что ущерб, который нанес американский президент своей «наивностью, эгоизмом, сочувствием к автократам», «сложно подсчитать».
«Казалось, что Трамп и Путин говорили по одному сценарию, в то время как президент (Дональд Трамп, — прим. РБК) сознательно решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой, и гарантировал Путину устойчивую платформу для распространения пропаганды и лжи», — заявил Маккейн. Он заметил, что ни один из предшественников Трампа никогда «так не унижался перед тираном».

По мнению Маккейна, американский лидер «не смог сказать правду своему сопернику». «Наш президент не смог защитить то, что сделало нас такими, какие мы есть, а именно государством свободных людей, которые преданы ценностям свободы у себя и за рубежом», — сказал сенатор. Маккейн добавил, что американские президенты должны быть первыми среди тех, кто отстаивает эти ценности. «Американцы ждут и верят, что президент Трамп возьмет на себя эту ответственность. Остается только надеется, что они ждут не зря», — заключил сенатор.

Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Политика

В понедельник, 16 июля, Трамп и Путин провели переговоры в Хельсинки в президентском дворце. Их встреча длилась более двух часов. Российский лидер назвал беседу с президентом США «очень содержательной». Путин пояснил, что это была первая их содержательная встреча. Он рассказал, что переговоры прошли в «партнерской атмосфере».

Президент России отметил, что во время встречи ему и Трампу удалось достичь договоренностей по ключевым вопросам внешней политики их стран. Он добавил, что в ходе переговоров у них появились «некоторые идеи» о способах урегулирования конфликта Сирии, над которым стороны договорились поработать на экспертном уровне, рассказал Путин.

Российский лидер также отметил, что в ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как обвинения Вашингтона во вмешательство России в американские президентские выборы, украинский конфликт и выход США из иранской сделки. В свою очередь, Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом».

Теги: Хельсинки , Владимир Путин , Джон Маккейн
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