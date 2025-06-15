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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Под удар Ирана попал научный институт в Реховоте

NYT: Институт Вейцмана в Реховоте получил серьезные повреждения при ударе Ирана
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Научный институт Вейцмана в Реховоте получил серьезные повреждения при ударе Ирана, в одном из зданий, где находятся лаборатории, возник пожар, пишет NYT

Научно-исследовательский институт Вейцмана в Реховоте (Центральный округ Израиля) получил серьезные повреждения в результате последнего ракетного удара Ирана, пишет The New York Times.

По крайней мере в одном здании, где находятся лаборатории, возник пожар, сообщает газета со ссылкой на снимки.

«На одной стороне здания центра по исследованию рака отсутствовала большая часть стен — трудно сказать, было ли это прямое попадание или осколки, потому что здание было охвачено пламенем», — рассказал изданию 31-летний аспирант из Италии Алан Монциани.

По его словам, ударной волной от взрыва выбило окна в близлежащих зданиях.

Как пишет The Times of Israel, выпущенная Ираном ракета попала в жилой дом в городе Бат-Ям в Тель-Авивском округе. По данным израильской службы скорой помощи Magen David Adom, погибли три человека: две женщины 80 и 69 лет и 10-летний мальчик. В результате двух ударов в Бат-Яме и Реховоте пострадали более 130 человек.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Здание в Бат-Яме находится под угрозой обрушения, около 35 человек числятся пропавшими без вести, сообщает также The Times of Israel.

Иран и Израиль обменялись ударами накануне вечером и в ночь на 15 июня. Израильская армия назвала целями, в частности, штаб-квартиры Минобороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований. Целью ударов Ирана стали объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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Израиль Иран Удары научно-исследовательский институт
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