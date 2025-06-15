Иран заявил об использовании только старых ракет для ударов по Израилю
Для атаки по Израилю были использованы ракеты старого поколения, новое вооружение пока не было задействовано, рассказал глава политико-идеологического управления иранских вооруженных сил Али Саиди, передает агентство Tasnim.
«Примечательно, что большинство ракет, использованных в нашей операции, принадлежало к старым поколениям иранского оружия. Если будут использованы более современные возможности Ирана, противник столкнется с таким уровнем мощи, о котором он до сих пор только слышал», — сказал Саиди.
13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали израильские власти, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ также нанес удары по Израилю.
Nour News со ссылкой на источники сообщал, что для удара по израильскому городу Хайфа в ночь на 15 июня Иран использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. По данным агентства Mehr, была применена гиперзвуковая ракета. Источник Fars говорил, что по Тель-Авиву Иран ударил ракетами, оснащенными осколочно-фугасными боеголовками «высокой разрушительной мощности». Под обстрел также попали Бат-Ям и Реховот.
Баллистическая ракета Emad может нести 750 кг полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тыс. км. Заявленная максимальная дальность Kheibar Shekan — около 1,5 тыс. км, у ракеты Ghadr — около 2 тыс. км.
В эту же ночь Израиль продолжил атаковать территорию Ирана и нанес удар по важным стратегическим объектам Ирана — НПЗ, нефтехранилищу, зданию Минобороны, центру ядерных разработок. Для ударов по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта израильская армия задействовала 50 истребителей.
Атаки продолжились и днем. Около 16:00 израильские военные сообщили, что зафиксировали новый пуск иранских ракет по своей территории. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что третья волна операции против Израиля с применение ракет и беспилотников началась раньше, чем планировалось. Израильские ВВС нанесли удар по иранскому самолету-заправщику, который находился в аэропорту города Мешхед, расположенного на востоке Ирана.
По данным Минздрава Израиля, за время конфликта в результате иранских атак погибли 13 человек, почти 400 пострадали. В Иране сообщили о 128 погибших, около 900 человек получили ранения.
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