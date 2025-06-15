В Иране заявили, что пока задействовали лишь старые ракеты для ударов по Израилю

Иран заявил об использовании только старых ракет для ударов по Израилю

Иран наносил удары по Израилю ракетами старого поколения, а новое оружие еще не применялось, завил глава политико-идеологического управления армии Саиди. Nour писал, что для атак использовались ракеты Emad, Ghadr, Kheibar Shekan

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Для атаки по Израилю были использованы ракеты старого поколения, новое вооружение пока не было задействовано, рассказал глава политико-идеологического управления иранских вооруженных сил Али Саиди, передает агентство Tasnim.

«Примечательно, что большинство ракет, использованных в нашей операции, принадлежало к старым поколениям иранского оружия. Если будут использованы более современные возможности Ирана, противник столкнется с таким уровнем мощи, о котором он до сих пор только слышал», — сказал Саиди.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали израильские власти, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ также нанес удары по Израилю.

Nour News со ссылкой на источники сообщал, что для удара по израильскому городу Хайфа в ночь на 15 июня Иран использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. По данным агентства Mehr, была применена гиперзвуковая ракета. Источник Fars говорил, что по Тель-Авиву Иран ударил ракетами, оснащенными осколочно-фугасными боеголовками «высокой разрушительной мощности». Под обстрел также попали Бат-Ям и Реховот.

Баллистическая ракета Emad может нести 750 кг полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тыс. км. Заявленная максимальная дальность Kheibar Shekan — около 1,5 тыс. км, у ракеты Ghadr — около 2 тыс. км.

В эту же ночь Израиль продолжил атаковать территорию Ирана и нанес удар по важным стратегическим объектам Ирана — НПЗ, нефтехранилищу, зданию Минобороны, центру ядерных разработок. Для ударов по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта израильская армия задействовала 50 истребителей.

Атаки продолжились и днем. Около 16:00 израильские военные сообщили, что зафиксировали новый пуск иранских ракет по своей территории. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что третья волна операции против Израиля с применение ракет и беспилотников началась раньше, чем планировалось. Израильские ВВС нанесли удар по иранскому самолету-заправщику, который находился в аэропорту города Мешхед, расположенного на востоке Ирана.

По данным Минздрава Израиля, за время конфликта в результате иранских атак погибли 13 человек, почти 400 пострадали. В Иране сообщили о 128 погибших, около 900 человек получили ранения.