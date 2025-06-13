СМИ сообщили о попадании ракет Ирана по штаб-квартире Минобороны Израиля
Иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщает израильский 13-й канал. Иранское госагентство IRNA пишет, что по штаб-квартире попали несколько ракет.
Штаб-квартира Минобороны Израиля расположена в башне Маткаль в правительственном комплексе Кирья в центре Тель-Авива.
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