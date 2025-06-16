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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Три человека погибли при ракетном ударе Ирана по НПЗ в израильской Хайфе

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Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Shir Torem / Reuters
Фото: Shir Torem / Reuters

В Израиле погибли три человека в результате иранского ракетного удара по Хайфе, они находились на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Иран в ночь на 16 июня атаковал Израиль, в том числе Тель-Авив и Хайфу, применив гиперзвуковые ракеты. Удары пришлись на нефтеперерабатывающий завод и электростанцию в Хайфе, в городе начался пожар. Также был нанесен «значительный ущерб» Тель-Авиву и Бней-Браку, сообщил Tasnim.

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В Тель-Авиве здание посольства США получило небольшие повреждения в результате иранского удара по городу, сообщил посол в Израиле Майк Хакаби. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Посольство и консульство США в Израиле не работают.

В Израиле после ночных ударов Ирана в общем погибли пять человек, сообщает «Маген Давид Адом». По данным израильского Минздрава, пострадали 287 человек.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

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