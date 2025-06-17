Axios: Трамп использует как рычаг в сделке с Ираном бомбы, которых нет у Израиля

Axios узнал о «рычаге» Трампа в сделке с Ираном в виде особенных бомб

Американский президент мыслит в терминах «сделок и рычагов влияния», и в переговорах с Ираном такой рычаг — это противобункерные бомбы. У Израиля их нет, а без них ему не разрушить часть иранских ядерных объектов

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

США обладают противобункерными бомбами, которых нет у Израиля, и президент Дональд Трамп использует этот фактор для давления на Иран, заявил американский высокопоставленный источник Axios.

По его словам, Трамп «мыслит в терминах сделок и рычагов влияния» и противобункерные бомбы — это «рычаг». Только с их помощью возможно разрушить иранский завод по обогащению урана в Фордо — этот объект расположен на глубине нескольких сотен метров под землей.

Иранские информагентства Fars и Tasnim сообщали о попытках ракетных ударов Израиля по Фордо, но последствий не было. The New York Times писала, что там установлены самые современные иранские центрифуги, и если объект не будет разрушен, то «уцелеет ключевая технология ядерной программы страны».

Иран хочет вести переговоры, отметил собеседник Axios. «Но мы не знаем, доведены ли они уже до такого состояния, когда понимают, что для сохранения страны им придется сесть за стол переговоров. И если они к этому придут, какой уровень обогащения урана мы могли бы им разрешить?» — отметил источник портала.

Трамп ранее выступал против того, чтобы у Тегерана сохранилась возможность обогащать уран.

Начатая в ночь на 13 июня операция Израиля «Восстающий лев» нацелена в первую очередь на уничтожение иранской ядерной программы из-за угрозы создания ядерного оружия. Израиль атаковал несколько объектов, связанных с ней, часть была повреждена. В МАГАТЭ сообщали, что на объекте в Натанзе было разрушено несколько энергообъектов над землей, при этом подземная часть объекта, где находится оборудование по обогащению, не пострадала.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не раз подчеркивал, что республика не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную ядерную энергетику.