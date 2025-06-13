МАГАТЭ заявило об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран
Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН.
По его словам, изначально Иран подтвердил, что в результате атак Израиля 13 июня был поражен только завод по обогащению топлива в Натанзе.
«В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60%, была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте — распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы — также была уничтожены», — сказал Гросси.
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