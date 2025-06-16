Гросси рассказал о последствиях атаки Израиля на ядерные объекты Ирана

С 13 июня на иранских ядерных объектах, в том числе на главной площадке по обогащению урана — заводе в Натанзе, новых повреждений нет, сообщило МАГАТЭ. Израиль наносил удары по ядерной инфраструктуре Ирана все последние дни

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Новых повреждений на иранском заводе по обогащению топлива в Натанзе (город в провинции Исфахан) со времен атаки 13 июня, разрушившей надземную часть комплекса, нет. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед советом управляющих организации, трансляция шла на ее странице в X.

Энергоинфраструктура на объекте, в том числе электроподстанция и главный энергоснабжающий объект, а также инфраструктура аварийного электроснабжения и резервные генераторы, были разрушены в тот день в результате ударов. «Никаких признаков физического нападения» на подземную часть завода, где находятся часть экспериментальной установки по обогащению топлива и основная установка по обогащению топлива. по словам Гросси, не обнаружено.

«Однако потеря питания в каскадном зале могла повредить центрифуги там», — сказал он.

Израиль атаковал Иран 13 июня, с тех пор страны обмениваются ударами. Поводом для начала израильской операции стали данные о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия. ЦАХАЛ назвала целью своих атак военные и ядерные объекты Ирана, в том числе связанные с ядерной программой, и заводы по производству баллистических ракет. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что удары его страны, возможно, отбросили ядерную программу Ирана на годы назад, и отвергал международные призывы к сдержанности.

Уровень радиации за пределами площадки в Натанзе не менялся и остается нормальным, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду после израильских ударов, сообщил Гросси. При этом на территории объекта в Натанзе наблюдается как радиологическое, так и химическое загрязнение.

«Учитывая тип ядерного материала на этом объекте, возможно, что изотопы урана, содержащиеся в гексафториде урана, фториде уранила и фтористом водороде, рассеяны внутри объекта. Излучение, в основном состоящее из альфа-частиц, представляет значительную опасность при вдыхании или проглатывании урана», — сказал глава МАГАТЭ. Однако он подчеркнул, что риск можно контролировать. Главной проблемой внутри объекта остается химическая токсичность гексафторида урана и соединений фторида, образующихся при контакте с водой.

На месте завода по обогащению топлива в Фордо или на тяжеловодном реакторе в Хондаб, который находится в стадии строительства, повреждений не зафиксировано. АЭС в Бушере не была объектом недавних атак и не пострадала от них, как и исследовательский реактор в Тегеране.

В то же время на ядерном объекте в иранском Исфахане в результате атаки Израиля 13 июня повреждены четыре строения. Это центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству топлива для реакторов и предприятие по переработке тетрафторида урана.