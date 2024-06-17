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Военная операция на Украине ,  
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В ВМС Украины не увидели смысла в уничтожении Крымского моста

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинское командование поменяло отношение к Крымскому мосту: в апреле Зеленский говорил о планах разрушить мост при новом наступлении, теперь глава ВМС не видит прежнего значения. Путин называл удары по мосту бессмысленными
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Уничтожение Крымского моста дало бы «уже не тот эффект», поскольку его почти перестали использовать для военной логистики, на него приходится меньше четверти общей нагрузки, сообщил в интервью «РБК-Украина» представитель украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

«Этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов», — добавил он.

На прошлой неделе глава украинской разведки Кирилл Буданов также упомянул, что Россия стала меньше использовать мост для военной логистики. В апреле он говорил о высокой степени защищенности Крымского моста и сообщал, что над этим «работают».

Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина планирует разрушить Крымский мост во время следующего наступления, говорил в апреле президент Владимир Зеленский. С его слов, план уже составлен. Британская The Guardian сообщала о планах Киева атаковать мост в первой половине 2024 года и наличии у него «большей части средств для достижения этой цели».

Крымский мост подвергался масштабным атакам дважды — в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз взорвался грузовик, что привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом проезжающего мимо поезда, обрушению двух автомобильных пролетов ветки из Краснодара в Керчь и гибели четырех человек. Во второй раз два беспилотных катера ударили по мосту, из-за чего один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.

Президент Владимир Путин прошлым летом называл атаки на мост «бессмысленными с военной точки зрения, не имеющими никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост Крым Украина ВСУ ВМС Украины Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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