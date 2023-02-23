Небензя назвал конфликт на Украине «войной с Западом» за выживание России

Россия рассматривает ситуацию вокруг Украины «как войну с западными странами», заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе спецсессии Генассамблеи организации.

«Мы все это воспринимаем как войну с Западом за выживание, за будущее нашей страны и наших детей, за нашу идентичность. Войну, в которой, как и 80 лет назад, нам бросил вызов коварный и мощный враг, захотевший отнять наши земли и подчинить нас себе», — сказал Небензя, отметив, что «план войны» начал реализовываться «не сейчас, а как минимум в 2014 году». Украину в этом конфликте он назвал разменной монетой.

Российские власти не раз говорили, что против России объявлена «гибридная война» со стороны «коллективного Запада». В мае 2022 года глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, и «трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения».

7 декабря президент Владимир Путин сказал, что «война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине». Он связал смену власти с подавлением «волеизъявления людей, проживающих на Донбассе».

15 февраля Лавров, выступая в Госдуме, отметил, что страны Запада несут ответственность за ухудшение отношений Киева и Москвы. Он отметил, что западные государства осуществили «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм» и подчеркнул, что в последние годы такая политика «достигла точки невозврата».

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон, хоть и поддерживает Киев, не собирается вовлекаться в третью мировую войну и напрямую ввязываться в конфликт. Об этом же говорили другие страны НАТО, а генсек Йенс Столтенберг неоднократно указывал, что альянс не ищет с Россией войны.