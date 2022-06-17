Премьер Эстонии предупредила, что страну ждет «суровая зима»

На фоне самого высокого уровня инфляции и энергетического кризиса Эстонию ждут «трудные времена», отметила эстонский премьер Каллас

Фото: Guo Chunju / XinHua / Global Look Press

Эстонию ждет «суровая зима» в связи с энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции в ЕС. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас в интервью Bloomberg News.

«Нас ждут трудные времена из-за энергетики. Вероятно, мы увидим еще более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит», — отметила она. Как передает агентство, в Эстонии инфляция достигает 20%.

Ранее Каллас говорила, что Эстония в этом году откажется от импорта российского газа. Для этого власти создадут возможности принимать сжиженный природный газ, а также создадут государственный резерв газа в объеме 1 тВт.

«Это возможность не только для Эстонии, но и для всего нашего региона уже со следующей зимы стать независимыми от российского газа», — подчеркнула она (цитата по Delfi).

В конце апреля министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля договорились сотрудничать в создании мощностей для приема сжиженного природного газа, чтобы укрепить энергетическую безопасность во всем регионе и прекратить потребление российского газа.

Так, Таллин и Хельсинки планируют арендовать плавучий терминал с регазификационной мощностью не менее 30 тераватт-часов в год.

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В начале апреля Литва полностью отказалась от поставок российского природного газа. Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис назвал это решение «поворотным моментом».

«Мы первая страна ЕС среди стран — поставщиков «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», — подчеркнул он.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 20 мая сообщил, что власти страны также планируют отказаться от поставок российского газа. Позднее Рига отказалась подчиняться требованиям Москвы использовать новый формат расчета за поставки с открытием в Газпромбанке счета в рублях.

В результате страна в начале апреля перестала получать российский газ. Сейчас газ поступает в Латвию через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс заявил, что это позволяет не беспокоиться за энергетическую безопасность Латвии «в ближайшие несколько месяцев».

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заверила, что страна не намерена возобновлять импорт газа из России, несмотря на наличие сложностей после отказа от поставок.

О том, что Европа может столкнуться с последствиями следующей зимой при полном отказе от российского газа, ранее говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что если ЕС введет новые санкции, а Россия примет ответные меры в отношении газа, то тогда европейским властям придется обращаться к домохозяйствам, чтобы те снизили температуру в домах.