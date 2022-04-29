Эстония и Финляндия договорились арендовать плавучий СПГ-терминал

Страны планируют арендовать плавучий терминал с регазификационной мощностью не менее 30 тераватт-часов в год. Его стоимость будет поделена пропорционально количеству потребляемого государствами газа

Фото: Петр Цырендоржиев / ТАСС

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля подписали в пятницу меморандум о намерениях, предусматривающий сотрудничество в создании мощностей для приема сжиженного природного газа (СПГ), передает ERR.

«Для хороших соседей разумно осуществлять крупные энергетические проекты через границы. Мы работаем на общем рынке газа с Финляндией, и обеспечение нового источника поставок природного газа необходимо нам обоим для укрепления энергетической безопасности во всем регионе и прекращения потребления газа в России», — заявил Аас.

Меморандум предусматривает, что совместный проект будет реализован «в кратчайшие сроки, но не позднее конца 2022 года».

По словам Ааса, Финляндия и Эстония планируют арендовать плавучий терминал с регазификационной мощностью не менее 30 тераватт-часов в год. Страны поделят стоимость терминала пропорционально количеству потребляемого газа, уточнил он. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы предстоящей зимой обойтись без российского газа. Ситуация на европейском газовом рынке становится все более непредсказуемой и будет меняться в течение дня. Решение будет зависеть от сроков реализации долгосрочных рыночных решений в регионе», — заключил политик.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе всех платежей за поставки газа в рубли, меру он поручил применять к «недружественным странам» — в этот список, в том числе, входят Финляндия и Эстония, а также все остальные страны Евросоюза, США, Япония, Микронезия, Сан-Марино и другие. Путин обосновал свое решение стремлением «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», чего следует достичь, по его убеждению, «в самое ближайшее время». Схема начала действовать с 1 апреля.

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Финляндия и Эстония отказались платить за газ по новой схеме. По словам финского министра по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен, решение принято в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, которая сочла такую меру нарушением контрактов. Министр добавила, что Финляндия стремится как можно скорее отказаться от импорта газа из России.

27 апреля «Газпром» объявил о приостановке поставок газа Польше и Болгарии. Как пояснили в компании, «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) отказались платить за дальнейшие поставки газа в рублях, как этого требует российское законодательство. В «Газпроме» также предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. Транзит газа там обещали возобновить в момент оплаты, осуществленной по новому порядку.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников сообщала, что президент США Джо Байден и лидеры европейских стран собираются объявить о поставках СПГ в Европу. О том, что ЕС и США обсуждают поставки американского СПГ и водорода, также писал Bloomberg. Соглашение планируется на два года, уточняло агентство.