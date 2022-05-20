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Глава МИД Латвии заявил о планах отказаться от поставок российского газа

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Власти Латвии планируют отказаться от поставок российского газа, заявил глава МИД республики Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы планируем возвести станции снабжения газом и обходиться без российского газа», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД также считает, что латвийские власти уверены, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении «любых угроз».

Финская Gasum оспорит в суде требование России платить за газ в рублях
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Фото:GasumGlobal / Twitter

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными» странами в рублях. С 1 апреля компании из западных стран должны открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевый. Плата за поставки будет поступать сначала на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже, а полученные рубли зачислит на второй счет. Оплата будет считаться состоявшейся только с момента зачисления средств на рублевый счет.

При этом в Кремле не исключили, что могут отменить новую схему платежей, «если наступят иные условия». В ЕС отказались вести расчеты по этой схеме.

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После указа российского президента в Латвию, Литву и Эстонию пересталпоступать природный газ из России, сообщал глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

Тогда он говорил, что газ в Латвию поставляют Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, причем в последнем из них «нетипично много газа для этого периода», отмечал Барисс. Поэтому у страны нет поводов для беспокойства за свою энергетическую безопасность в ближайшие несколько месяцев, считает он.

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