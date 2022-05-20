Глава МИД Латвии заявил о планах отказаться от поставок российского газа
Власти Латвии планируют отказаться от поставок российского газа, заявил глава МИД республики Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Мы планируем возвести станции снабжения газом и обходиться без российского газа», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД также считает, что латвийские власти уверены, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении «любых угроз».
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными» странами в рублях. С 1 апреля компании из западных стран должны открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевый. Плата за поставки будет поступать сначала на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже, а полученные рубли зачислит на второй счет. Оплата будет считаться состоявшейся только с момента зачисления средств на рублевый счет.
При этом в Кремле не исключили, что могут отменить новую схему платежей, «если наступят иные условия». В ЕС отказались вести расчеты по этой схеме.
После указа российского президента в Латвию, Литву и Эстонию пересталпоступать природный газ из России, сообщал глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.
Тогда он говорил, что газ в Латвию поставляют Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, причем в последнем из них «нетипично много газа для этого периода», отмечал Барисс. Поэтому у страны нет поводов для беспокойства за свою энергетическую безопасность в ближайшие несколько месяцев, считает он.