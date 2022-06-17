В Кремле заявили, что современная экономика становится жертвой политики

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Мать пропавшего на Украине военного узнала о попытке США подтвердить плен Политика, 08:47
«Коммерсантъ» узнал о сотнях застрявших в спецприемниках и СИЗО украинцах Общество, 08:35
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08:31
«Голден Стэйт» в четвертый раз за восемь лет стал чемпионом НБА Спорт, 08:24
Совладелец Совкомбанка назвал санкции болью для акционеров Финансы, 08:23
Китай спустил на воду третий национальный авианосец «Фуцзянь» Политика, 08:16
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 08:01
Тарасова назвала отличия в терминологии школ фигуристов в США и России Спорт, 08:00
ВТБ после блокировки своего приложения запустит онлайн-банк в Telegram Финансы, 08:00
ЦБ призвал страховщиков выпускать катастрофические бонды. Зачем это нужно Pro, 08:00
Посол России в США Антонов отверг обвинения в краже украинского зерна Политика, 07:42
Курский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной Политика, 07:36
В Кремле заявили, что современная экономика становится жертвой политики Политика, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

В Кремле заявили, что современная экономика становится жертвой политики

Ранее президент США заявил, что, вводя антироссийские санкции, действовал как главком, а не как политик, заботящийся о выборах. Представитель Кремля, в свою очередь, указал, что современная экономика становится жертвой политики

Современная экономика чаще всего становится заложницей политики, кладется на ее алтарь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков считает, что США и ЕС совершили ошибку, введя санкции на некоторые позиции, в частности на российские удобрения. «Ведь именно они [США и ЕС] не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку <...>. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — указал он.

По мнению пресс-секретаря главы России, США и ЕС нужно «будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться» в связи с продовольственным кризисом. Он отметил, что Соединенные Штаты быстро приравняли удобрения к товарам первой необходимости и сняли ограничения, оставив только косвенные, затрагивающие суда, страховку. Однако это привело к сокращению объемов российских поставок «чуть ли ни более чем на 40%», добавил Песков.

Bloomberg cообщил о поддержке США увеличения закупок удобрений из России
Политика
Удобрение рисовых полей с помощью авиации в Краснодарском крае

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, вводя антироссийские санкции, действовал как главнокомандующий, а не как политик, заботящийся о выборах. «Я президент Соединенных Штатов. Речь идет не о моем политическом выживании, а о том, что лучше для страны. Без шуток. <...> Что произойдет, если самая сильная держава НАТО <...> пройдет стороной?» — задался он вопросом.

Байден предупредил об угрозе хаоса в Европе, если «Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента, Китай осмелится захватить Тайвань, а Северная Корея станет еще агрессивнее со своими ядерными амбициями».

Читайте на РБК Pro
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro
Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты
Прогнозы
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе
Статьи

Байден заявил, что вводил санкции как главнокомандующий, а не политик
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

С начала российской военной операции на Украине США и их союзники ввели уже несколько пакетов санкций против Москвы. Ограничения коснулись поставок энергоресурсов, металлов и продовольствия, а также банковского и промышленного секторов экономики России. В середине июня госсекретарь США Энтони Блинкен уточнял, что военную и иную помощь Украине помимо Соединенных Штатов оказывают более 40 государств.

В то же время в США и европейский странах в последние месяцы наблюдается рекордный уровень инфляции и безработицы. Байден связывал усилившийся рост цен именно с антироссийскими санкциями, а также говорил, что американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания. В мае инфляция в США достигла рекордных за 41 год 8,6%.

Глава российского МИДа Сергей Лавров усомнился, что Запад откажется от санкций. По его словам, ограничительные меры «были сочинены не за одну ночь», а готовились давно. Президент Владимир Путин предупреждал страны Евросоюза о «труднопреодолимых последствиях» при продолжении санкционного давления. В начале мая он подписал указ о введении ответных мер.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дмитрий Песков санкции политика Экономика

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Байден заявил, что вводил санкции как главнокомандующий, а не политик
Политика
Шольц исключил снятие санкций с Москвы без соглашения с Киевом
Политика
В Белом доме заявили, что не видят помощи Китая России в обходе санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter