В Кремле заявили, что современная экономика становится жертвой политики

Ранее президент США заявил, что, вводя антироссийские санкции, действовал как главком, а не как политик, заботящийся о выборах. Представитель Кремля, в свою очередь, указал, что современная экономика становится жертвой политики

Современная экономика чаще всего становится заложницей политики, кладется на ее алтарь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков считает, что США и ЕС совершили ошибку, введя санкции на некоторые позиции, в частности на российские удобрения. «Ведь именно они [США и ЕС] не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку <...>. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — указал он.

По мнению пресс-секретаря главы России, США и ЕС нужно «будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться» в связи с продовольственным кризисом. Он отметил, что Соединенные Штаты быстро приравняли удобрения к товарам первой необходимости и сняли ограничения, оставив только косвенные, затрагивающие суда, страховку. Однако это привело к сокращению объемов российских поставок «чуть ли ни более чем на 40%», добавил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, вводя антироссийские санкции, действовал как главнокомандующий, а не как политик, заботящийся о выборах. «Я президент Соединенных Штатов. Речь идет не о моем политическом выживании, а о том, что лучше для страны. Без шуток. <...> Что произойдет, если самая сильная держава НАТО <...> пройдет стороной?» — задался он вопросом.

Байден предупредил об угрозе хаоса в Европе, если «Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента, Китай осмелится захватить Тайвань, а Северная Корея станет еще агрессивнее со своими ядерными амбициями».

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С начала российской военной операции на Украине США и их союзники ввели уже несколько пакетов санкций против Москвы. Ограничения коснулись поставок энергоресурсов, металлов и продовольствия, а также банковского и промышленного секторов экономики России. В середине июня госсекретарь США Энтони Блинкен уточнял, что военную и иную помощь Украине помимо Соединенных Штатов оказывают более 40 государств.

В то же время в США и европейский странах в последние месяцы наблюдается рекордный уровень инфляции и безработицы. Байден связывал усилившийся рост цен именно с антироссийскими санкциями, а также говорил, что американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания. В мае инфляция в США достигла рекордных за 41 год 8,6%.

Глава российского МИДа Сергей Лавров усомнился, что Запад откажется от санкций. По его словам, ограничительные меры «были сочинены не за одну ночь», а готовились давно. Президент Владимир Путин предупреждал страны Евросоюза о «труднопреодолимых последствиях» при продолжении санкционного давления. В начале мая он подписал указ о введении ответных мер.