Байден предупредил американцев о «путинском налоге»

Так он прокомментировал доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на рекордные 8,6%

Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС

Американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания, заявил президент США Джо Байден выступая с речью после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. «Мы никогда не видели ничего подобного путинскому налогу сразу на еду и бензин», — сказал он.

При этом, по его словам, США смогут бороться с инфляцией «с позиции силы, как ни одна другая страна в мире». «Я понимаю, инфляция — это подлинный вызов для американских семей. Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает — путинский рост цен сильно бьет по Америке: цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае», — отметил Байден.

Так он прокомментировал доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы притупить путинский рост цен и снизить стоимость газа и продуктов питания», — подытожил президент США.

С начала российской спецоперации на Украине рост потребительских цен и цен на энергоресурсы наблюдается во всем мире. Это связано с санкционным давлением на Россию, которая поставляла на мировые рынки большое количество нефти, газа, удобрений, зерновых и других сырьевых товаров.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что инфляция в стране будет оставаться высокой, хотя ведомство надеется на ее снижение. По ее словам, замедление роста цен должно стать приоритетом номер один для Вашингтона. Йеллен также заявила, что она и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заблуждались, называя такую инфляцию «переходной».

В начале мая Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о самом значительном с 2000 года повышении процентной ставки — сразу на 0,5 процентного пункта, до диапазона 0,75–1% годовых. При этом американский регулятор указал на уместность дальнейшего ужесточения своей политики.

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Российский президент Владимир Путин ранее предупреждал об угрозе роста бедности и инфляции в мире из-за ошибок западных стран. Страны Запада в течение многих лет совершали ошибки в экономической политике и вводили «нелегитимные санкции», считает президент. Подобные действия, пол его словам, привели к проблемам в экономике: «К волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия».