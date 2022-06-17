Bloomberg узнал о планах ЕК рекомендовать статус кандидатов трем странам
Европейская комиссия собирается рекомендовать предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС при выполнении определенных условий в будущем, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Требования касаются верховенства права и борьбы с коррупцией. Такой статус сможет получить и Грузия на этих же условиях.
О том, что Еврокомиссия склонна предложить предоставить Украине статус государства — кандидата в ЕС, 13 июня писало издание Politico. По данным Bloomberg, несколько стран уже возразили, в частности Дания и Нидерланды.
ЕК должна принять решение по поводу заявки Украины 17 июня, после чего этот вопрос обсудят лидеры стран ЕС 23–24 июня.
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