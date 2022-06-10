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Bloomberg назвал выступивших против статуса кандидата в ЕС для Украины

Bloomberg: Дания и Нидерланды выступили против против статуса кандидата в ЕС для Украины
Власти Дании сочли, что украинская экономика пока не готова к конкуренции на едином рынке ЕС. Но Еврокомиссия, тем не менее, на следующей неделе порекомендует дать Киеву статус кандидата на вступления в ЕС, пишет агентство

Дания и Нидерланды на встрече послов Евросоюза выступили против против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, в Копенгагене уверены в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Украине следует «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу» для прогресса в развитии институтов, гарантирующих демократию, права человека, защиту меньшинств и верховенство закона, говорится в дипломатической записке датских властей, с которой ознакомилось агентство.

В Копенгагене полагают, что готовность Киева ко взятию на себя необходимых обязательств находится пока «в целом в очень ранней стадии». Как считают власти Дании, недостаточными являются также готовность Украины сформировать рыночную экономику, которая будет конкурентноспособной на едином рынке, сообщили источники Bloomberg.

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Фото:Leon Neal / Getty Images,

Против предоставления Украине статуса кандидата выступали также представители Нидерландов, пишет агентство, однако большинство европейских стран положительно относятся к заявке Киева. На встрече послов ЕС, состоявшейся 8 июня, Польша, Ирландия и Литва призвали поддержать заявку Украины, представители Эстонии указали на необходимость дать Украине надежду. Как пишет Bloomberg, Германия предложила дать Украине «условный статус кандидата».

Ожидается, что Еврокомиссия на следующей неделе порекомендует предоставить Украине статус кандидата, заявили информированные источники Bloomberg. Они отметили, что рекомендация будет содержать условия для Киева, связанные с антикоррупционным законодательством и верховенством закона.

Лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос через две недели — 23-24 июня, заключение Еврокомиссии требует одобрения стран-членов.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе спустя несколько дней после начала российской спецоперации — 28 февраля. Власти Украины затем передали Брюсселю заполненный опросник, что является обязательным шагом в процессе присоединения к Евросоюзу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что на этот процесс обычно уходят годы, однако следует предпринять «нестандартные меры», чтобы ускорить рассмотрение заявки.

«Лидеры [Евросоюза] вряд ли предложат Украине статус кандидата. Более вероятно, что будет расширяться сотрудничество в рамках соглашения об ассоциации», — заявил в середине марта один из европейских чиновников в беседе с Reuters на условиях анонимности.

Нидерландский премьер Марк Рютте отмечал, что ускоренного процесса вступления в ЕС не существует. Зеленский затем призвал Рютте прояснить позицию Амстердама относительно этого вопроса. «Вы молчали обо всем, что мы хотели услышать. <...> Если вы думаете, что нам не место в ЕС, вы должны четко об этом сказать», — подчеркнул президент Украины.

Французский президент Эмманюэль Макрон указывал: «можем ли мы открыть процедуру членства со страной, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю». Почти все крупные страны Евросоюза кроме Италии против предоставления Украине статуса кандидата, утверждал итальянский премьер Марио Драги.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дания Нидерланды Евросоюз вступление в ЕС Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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