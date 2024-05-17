По словам Сийярто, Будапешт поступил так из-за того, что Совет Европы хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского. Дипломат подчеркнул, что другие страны также подготовили мирные планы

Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который принял участие в заседании организации в Страсбурге.

Он объяснил решение тем, что проект документа предусматривал признание только одного варианта мирного плана (президента Украины Владимира Зеленского), который следует рассмотреть и поддержать.

«Для нас это неприемлемо», — заявил дипломат. По его словам, другие страны также подготовили мирные планы, «которые ничуть не хуже, чем у украинского президента».

Сийярто полагает, что настоящие мирные переговоры возможны только в том случае, если за столом переговоров будут сидеть все стороны конфликта. Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы в июле 2022 года, а вышла из него в марте того же года.

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск. В мае 2023 года глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что единственным мирным планом по конфликту являются предложения украинского президента.

Москва отказывается вести мирные переговоры на основе «формулы мира». Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что США должны отказаться от нее, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет мирный саммит по Украине, на него пригласили делегации 160 государств. России среди них нет. Берн уверен, что мирный процесс по Украине «немыслим» без участия Москвы. В российском МИДе подчеркивали, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение. Саммит в Швейцарии планируют провести по украинской «формуле мира».

В феврале 2023-го Китай опубликовал свой план по урегулированию конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва положительно оценила факт разработки Пекином мирного плана, но изучение деталей документа будет длительным и напряженным процессом.