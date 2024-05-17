Europe 1 сообщила о планах Запада склонить Зеленского к переговорам
Западные страны намерены предпринять «скоординированные дипломатические действия», чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского «принять принцип переговоров», сообщает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
В Кремле заявляли, что Россия не отвергает возможности переговоров с Украиной, но та исключает ее де-юре и подвижек в этом плане пока нет. Киев исключал территориальные уступки.
Из-за ухудшения положения в Харьковской области на фоне российского наступления ВСУ на этой неделе объявили о переброске резервных подразделений на это направление. Зеленский на заседании ставки в Харькове отметил, что обстановка на этом участке фронта «в целом контролируемая», но остается «крайне сложной».
В интервью ABC на вопрос, виноваты ли США в сложившейся ситуации в связи с задержкой военной помощи, Зеленский ответил: «Мир виноват». По его мнению, «они дали [Владимиру] Путину возможность» продвинуться.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что командование ВСУ доложило НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя из-за задержки с поставками оружия. Однако, указал он, ситуация не изменилась таким образом, чтобы Киев мог сесть за стол переговоров с Москвой.
Минобороны России в последние дни отчитывалось о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Харьковской области. Бывший министр обороны, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу накануне заявил, что российские войска наступают на всех направлениях. «[Наступление] идет довольно неплохо, я надеюсь на то, что и дальше будет такое движение. Созданы для этого определенные резервы: и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал он.
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