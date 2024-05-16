Си Цзиньпин перечислил мировые угрозы
Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы являются угрозой миру и безопасности всех стран, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Трансляцию мероприятия вел РБК.
«В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают всему миру и безопасности всех стран», — сказал он.
Си Цзиньпин призвал к «безотлагательному урегулированию палестино-израильского конфликта», а также решению палестинского вопроса на основе двух государственной формулы. Он также отметил, что Китай и Россия «воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса».
«Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно, соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности», — сказал председатель КНР. Он заявил о необходимости формирования «новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности». «Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль», — заключил Си Цзиньпин.
провел переговоры с Си Цзиньпином, а также в расширенном составе с участием российской делегации. Ожидается, что президент встретится с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.
Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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