Си Цзиньпин перечислил мировые угрозы

Председатель КНР назвал одностороннюю гегемонию, блоковую конфронтацию и политику силы угрозой миру и безопасности всех стран. Он заявил, что Китай и Россия считают политическое урегулирование на Украине «правильным путем»

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы являются угрозой миру и безопасности всех стран, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Трансляцию мероприятия вел РБК.

«В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают всему миру и безопасности всех стран», — сказал он.

Си Цзиньпин призвал к «безотлагательному урегулированию палестино-израильского конфликта», а также решению палестинского вопроса на основе двух государственной формулы. Он также отметил, что Китай и Россия «воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса».

«Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно, соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности», — сказал председатель КНР. Он заявил о необходимости формирования «новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности». «Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль», — заключил Си Цзиньпин.

Путин находится с первым после вступления в должность государственным визитом в Пекине 16-17 мая. Он провел переговоры с Си Цзиньпином, а также в расширенном составе с участием российской делегации. Ожидается, что президент встретится с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.

Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.