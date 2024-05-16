 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Россия и КНР призвали не дать конфликту на Украине стать неконтролируемым

Россия и Китай предостерегли от «неконтролируемой фазы» конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва и Пекин призвали предотвратить переход конфликта на Украине в «неконтролируемую фазу». Си Цзиньпин назвал необходимым «уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран», Россия сочла эту позицию объективной
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Москва и Пекин призвали не дать конфликту на Украине перейти в «неконтролируемую фазу» и подчеркнули важность диалога как оптимальной формы урегулирования, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в Пекине. Его текст опубликовала пресс-служба Кремля.

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса», — говорится в заявлении.

Россия позитивно оценила позицию Китая по украинскому вопросу и назвала ее объективной и непредвзятой, говорится в документе. Также Москва приветствовала готовность Пекина к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Согласно совместному заявлению, для его завершения «необходимо устранить первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран» в этой области.

Власти Украины заявляли о готовности к переговорам в случае возвращения утерянных после 2022-го территорий. В Москве также заявляли о готовности к диалогу, но с учетом территориальных реалий и на своих условиях.

Китай в феврале 2023 года представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе:

  • уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
  • отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  • прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
  • возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие положения.

Си Цзиньпин вновь угостил Путина уткой по-пекински
Общество
Владимир Путин

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости «соблюдения норм и принципов Устава ООН, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности безопасностью». Среди мировых угроз он назвал одностороннюю гегемонию, блоковую конфронтацию и политику силы.

После вступления в должность президента России Путин находится с первым государственным визитом в Пекине 16-17 мая. В состав российской делегации в том числе вошли главы МИДа, Минобороны, Минфина, ЦБ Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также посол Игорь Моргулов. Ожидается, что Путин также посетит Харбин и проведет переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Китай Украина Си Цзиньпин Владимир Путин

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и содержательными
Политика
Си Цзиньпин перечислил мировые угрозы
Политика
«Демонстрация неповиновения». Что мировые СМИ пишут о визите Путина в КНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Ракетная опасность в Белгородской области действовала девять минут Политика, 13:13
Зеленский провел заседание ставки в Харькове Политика, 13:12
Москва и Пекин осудили предложения изымать зарубежные активы Политика, 13:10
4 сценария применения YandexGPT в работе айтишника с примерами промптов Pro, 13:06
В Академии художеств назвали Андрияку открытым и честным человеком Общество, 13:05
Коллеги назвали Андрияку жизнелюбом, посвятившим жизнь искусству Общество, 13:03
Названы дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой Общество, 13:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:54
Рекордсмен КХЛ стал тренером вратарей «Металлурга» Спорт, 12:49
В Иркутской области мужчина зарезал жену во время развода в ЗАГСе Общество, 12:47
Умер Сергей Андрияка. Вспоминаем яркие высказывания художника и педагога Life, 12:43
Си Цзиньпин вновь угостил Путина уткой по-пекински Общество, 12:43
С оркестром и эскортом мотоциклистов: первый день визита Путина в Китай Политика, 12:41
Россия и Китай расширят масштабы совместных военных учений Политика, 12:38