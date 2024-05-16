Россия и КНР призвали не дать конфликту на Украине стать неконтролируемым
Москва и Пекин призвали не дать конфликту на Украине перейти в «неконтролируемую фазу» и подчеркнули важность диалога как оптимальной формы урегулирования, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в Пекине. Его текст опубликовала пресс-служба Кремля.
«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса», — говорится в заявлении.
Россия позитивно оценила позицию Китая по украинскому вопросу и назвала ее объективной и непредвзятой, говорится в документе. Также Москва приветствовала готовность Пекина к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Согласно совместному заявлению, для его завершения «необходимо устранить первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран» в этой области.
Власти Украины заявляли о готовности к переговорам в случае возвращения утерянных после 2022-го территорий. В Москве также заявляли о готовности к диалогу, но с учетом территориальных реалий и на своих условиях.
Китай в феврале 2023 года представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе:
- уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
- отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
- прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
- возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие положения.
Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости «соблюдения норм и принципов Устава ООН, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности безопасностью». Среди мировых угроз он назвал одностороннюю гегемонию, блоковую конфронтацию и политику силы.
После вступления в должность президента России Путин находится с первым государственным визитом в Пекине 16-17 мая. В состав российской делегации в том числе вошли главы МИДа, Минобороны, Минфина, ЦБ Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также посол Игорь Моргулов. Ожидается, что Путин также посетит Харбин и проведет переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.
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