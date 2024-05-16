Киев доложил НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя
Украинское командование проинформировало НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя, вызванной долгим ожиданием снаряжения из-за рубежа, сообщил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам совещания. Запись опубликовала Independent на YouTube.
«Ситуация остается серьезной, существенную роль сыграли задержки поставок», но оружие отправлено Украине и прибудет в скором времени, так что Киеву «еще не поздно выиграть конфликт», добавил Бауэр.
Ситуация не изменилась таким образом, считает он, чтобы Киев мог сесть за стол переговоров с Москвой.
Как пишет The Washington Post, Бауэр призвал командование стран альянса отправить больше оружия и боеприпасов на Украину, даже если это означает нарушение норм НАТО по запасам оружия.
«Если перед вами стоит выбор между достижением целей НАТО или поддержкой Украины, вы должны поддержать Украину», — заявил он на встрече высшего руководства оборонных ведомств в Брюсселе.
Российская армия в последние недели продвинулась в Харьковской области, почти всю территорию которой контролирует Киев. ВСУ могут потерять Харьков, если не будут получены еще две батареи Patriot, считает президент Владимир Зеленский. На вопрос, виноваты ли США в сложившейся ситуации в связи с задержкой с согласованием военной помощи для Украины в конгрессе, Зеленский ответил: «Мир виноват». По его мнению, «они дали [Владимиру] Путину возможность» продвинуться.
Госдепартамент США сообщал об обсуждении размещения комплексов Patriot на Украине, а Харьков — «точка наших усилий».
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