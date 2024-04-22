 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса

Песков: Путин констатировал готовность России к мирному решению по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал он.

Песков отметил, что хотя Россия не отвергает возможности переговоров с Украиной, Киев исключает ее «де-юре» и подвижек в этом плане пока нет.

Зеленский в 2022 году утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Россия не исключала возможности переговоров с Украиной, однако, подчеркивал президент, Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США только с учетом своих интересов.

Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Материал дополняется.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Украина Дмитрий Песков Владимир Путин мирные переговоры
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Путин наградил Сергея Безрукова орденом Общество, 18:49
Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки Общество, 18:43
Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов Политика, 18:34
Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках Спорт, 18:33
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили подборку 10 лучших акций России Инвестиции, 18:33
Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя Бизнес, 18:24
Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия Политика, 18:24
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Кадры обрушения телебашни в Харькове после удара Политика, 18:21
Суд в Москве оставил главу СБУ под заочным арестом Политика, 18:18
Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса Политика, 18:15
Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова Политика, 18:15
Кадры с места аварии в Саратове, где машина въехала в остановку Общество, 18:13
Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили Спорт, 18:11
Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых Общество, 18:10