Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал он.

Песков отметил, что хотя Россия не отвергает возможности переговоров с Украиной, Киев исключает ее «де-юре» и подвижек в этом плане пока нет.

Зеленский в 2022 году утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Россия не исключала возможности переговоров с Украиной, однако, подчеркивал президент, Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США только с учетом своих интересов.

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