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Военная операция на Украине ,  
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Рябков предупредил, что Россия отложит тему «красных линий» в сторону

Рябков: Москва отложит тему красных линий и будет зеркально отвечать Западу
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Рябкова, на Западе считают, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределенность. В марте Владимир Путин говорил, что у Москвы не будет «красных линий» в отношении тех, у кого их нет к России
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / Global Look Press)

Россия отложит тему «красных линий» в сторону и будет зеркально отвечать Западу в вопросах ядерных угроз, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По мнению замминистра, на Западе считают, что в отношении Москвы нужно проявлять стратегическую неопределенность, двусмысленность, чтобы Россия не знала о потенциальных действиях НАТО в разных ситуациях.

«Но эта неопределенность всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность», — сказал Рябков.

МИД заявил, что Россию вынуждают усиливать ядерное сдерживание
Политика
Сергей Рябков

Ранее замглавы МИДа заявил, что курс оппонентов на эскалацию вынуждает Москву усиливать меры ядерного сдерживания. По его словам, учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия служат элементом усилий мер сдерживания.

Минобороны России сообщило 6 мая о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что они связаны с заявлениями официальных лиц на Западе по поводу отправки своих военных на Украину. Речь идет о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона, «представителей сената США» и «британских представителей», уточнял представитель Кремля.

В марте президент Владимир Путин подчеркнул, что у России не будет «красных линий» в отношении тех государств, у кого их нет к Москве.

Кремль оценил план создания альянса в НАТО для отправки войск на Украину
Политика
Фото:Liesa Johannssen / Reuters

Тезис об отмене «красных линий» прозвучал на фоне дискуссии по поводу возможной отправки западных вооруженных сил на Украину. Полемика началась после того, как президент Франции в конце февраля не исключил этого. Он пояснял, что конкретных планов нет, но следует быть ко всему готовыми. Большинство стран НАТО, включая Германию и США, заверили, что не будут посылать своих военнослужащих на Украину.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский при этом говорил, что некоторые государства блока уже направили своих военных. Великобритания также признавала присутствие «небольшого количества» своих военнослужащих на Украине.

Песков назвал расширение дискуссии о возможности отправки войск Запада и планы Франции о создании альянса стран, готовых к такому развитию событий, «прямой линией на нагнетание напряженности».

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