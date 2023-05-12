Песков: в графике Путина пока нет планов встречи с представителем Китая по Украине

У Путина пока нет планов встретиться с представителем Китая по Украине

Ли Хуэй (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем. О его визите 12 мая объявили в Пекине: дипломат собирается посетить Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию для урегулирования украинского конфликта.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, тема визита китайского представителя будет прорабатываться «по линии дипломатических ведомств».

Китай назначил Ли Хуэйя главой делегации по урегулированию на Украине в апреле. Ранее тот в течение десяти лет, с 2009 по 2019 год, был послом в России.

В годовщину начала военной операции на Украине Китай изложил свой мирный план из 12 пунктов. Пекин, в частности, предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

В России план Китая приветствовали. Путин говорил, что эти предложения могут лечь в основу плана по мирному урегулированию на Украине. Президент последней Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что если в китайском плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой проект нереализуем.