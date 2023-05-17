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Война санкций ,  
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EUobserver узнал о послаблениях в санкциях для ухода компаний из России

EUobserver: в 11-й пакет санкций ЕС против России войдут 100 человек и компаний
Брюссель в рамках нового пакета санкций может принять меры, которые помогут европейским компаниям уйти с российского рынка. Новые ограничения затронут 100 физических и юридических лиц
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В 11-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 100 физических и юридических лиц, сообщает EUоbserver. Всего с начала военных действий на Украине в рамках ограничений против Москвы Брюссель заморозил счета 1,6 тыс. человек и компаний.

Издание ссылается на предложения по новому раунду санкций. Они включают специальные разрешения на финансовые операции для европейских компаний, чтобы помочь им уйти из России.

Предполагается, что европейские компании смогут делать финансовые переводы россиянам из черного списка, если будет установлено, «что эти средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций» до 31 августа. Помимо этого, европейские регуляторы могут разрешить оказывать до конца 2023 года юридические услуги, обязательные для завершения выхода из российского рынка.

По оценкам Йельского университета, на которые ссылается издание, по состоянию на начало мая Россию покинули более 1 тыс. иностранных фирм. Однако в стране по-прежнему работают десятки организаций из ЕС, например, «дочки» крупных банков, энергокомпании Engie, OMV и Total и другие. Россия «не делает их уход с рынка легче», пишет EUоbserver.

Все сделки по продаже российских бизнесов компаниями из стран, признанных правительством недружественными, подлежат одобрению подкомиссии (во главе с министром финансов) правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Кроме того, нужно заплатить «налог на выход» для западных компаний: с марта 2023 года он составляет не меньше 5% от независимо оцененной рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не меньше 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%.

EUоbserver со ссылкой на неназванный российский источник сообщает, что иностранным компаниям, которые еще продолжают работу в стране, вероятно, придется заплатить налог до 25% от прибыли в России. С его слов, это произойдет, когда будут расторгнуты соглашения об избежании двойного налогообложения. Приостановить их действие со странами, которые ввели против России санкции, предложили МИД и Минфин.

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ЕС ведет работу над 11-м пакетом санкций с весны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во время визита в Киев сообщила, что он будет сосредоточен на обходе уже введенных мер. В частности, говорила она, речь идет о запрете на транзит европейских товаров через Россию в третьи страны и на экспорт товаров в те государства, которые могут поставлять подсанкционную продукцию России. Санкции могут затронуть и энергосектор. На прошлой неделе предложения по новым ограничениям направили на согласование странам ЕС.

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