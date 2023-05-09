EUobserver узнал об идее Брюсселя запретить Германии нефть по «Дружбе»

ЕК предлагает внести в новый пакет санкций ограничения, которые повлияют на возможности России обходить санкции с помощью третьих стран. Кроме того, в документе есть идея о запрете для Германии получать нефть по «Дружбе» из России

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

ЕС может включить в новый пакет санкций компании из Гонконга, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана из-за их возможной помощи в обходе ограничений против России, а также запретить Германии получать нефть про трубопроводу «Дружба», говорится в проекте документа, который имеется в распоряжении EUobserver.

Издание указывает, что в документе перечислены восемь китайских компаний, базирующихся в Гонконге, а также более десятка фирм из других перечисленных стран. Предполагается, что им будет запрещен экспорт товаров двойного назначения. Кроме того, в документе названы восемь российских ИТ-компаний, которым могут заморозить активы и запретить сделки с ними.

Среди других потенциальных ограничений относительно борьбы с обходом санкций:

недопуск в европейские порты судов, которые используются для перевозки запрещенных товаров военного и двойного назначения в Россию, а также российской нефти;

страны, которые закупают товары военного и двойного назначения у ЕС, не смогут осуществлять их транзит через Россию;

если какие-либо государства заподозрят в помощи Москве в обходе санкций, им будет угрожать запрет на поставки таких товаров из Европы.

Предлагаются и другие ограничения. Например, отмена для Германии послабления в виде возможности получать нефть по трубопроводу «Дружба». Такое право сохранит только Венгрия. Также возможны новые визовые запреты и блокировка активов еще нескольких десятков российских должностных лиц и организаций, включая два небольших банка. Ограничения против «Алросы» не включены в проект, пишет EUobsrver.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во время визита в Киев сообщила, что новый, 11-й, пакет санкций против России будет сосредоточен на обходе уже введенных ограничений.

По ее словам, он будет включать три основных элемента:

«Оттачивание» действующих мер и расширение списка запрещенных товаров. В него внесут новейшие технологии или запчасти для самолетов, «которые идут в третьи страны и затем в Россию».

Применение нового инструмента для обхода ограничений. Он подразумевает возможность ограничения экспорта определенных товаров в третьи страны, если Брюссель заметит, что такая продукция поступает в Россию. Глава ЕК подчеркнула, что этот инструмент будет задействован в последнюю очередь, «с осторожностью, после очень тщательного анализа рисков и одобрения странами-членами».

Запрет на теневые организации из России и третьих стран, которые намеренно нарушают санкции.

Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель делает все возможное для «остановки военной машины» России. По ее словам, за счет предыдущих ограничений импорт из России в ЕС сократился примерно на две трети, что стало «огромным ударом по доходам» Москвы. ЕК утвердила предложения по новому пакету мер в пятницу, 5 мая, Брюссель работает в этом вопросе вместе с партнерами, в том числе странами G7, добавила глава Еврокомиссии.

Накануне представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что предложения по новым ограничениям направили на согласование странам ЕС. Подготовку 11-го пакета Брюссель вел с начала весны.

Москва считает ограничения незаконными. В Кремле заявили, что в случае полного запрета на экспорт в Россию кризис в мировой экономике ускорится. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил разрывом зерновой сделки.