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EUobserver узнал об идее Брюсселя запретить Германии нефть по «Дружбе»

EUobserver: ЕК планирует заставить Германию отказаться от российской нефти по «Дружбе»
ЕК предлагает внести в новый пакет санкций ограничения, которые повлияют на возможности России обходить санкции с помощью третьих стран. Кроме того, в документе есть идея о запрете для Германии получать нефть по «Дружбе» из России
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

ЕС может включить в новый пакет санкций компании из Гонконга, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана из-за их возможной помощи в обходе ограничений против России, а также запретить Германии получать нефть про трубопроводу «Дружба», говорится в проекте документа, который имеется в распоряжении EUobserver.

Издание указывает, что в документе перечислены восемь китайских компаний, базирующихся в Гонконге, а также более десятка фирм из других перечисленных стран. Предполагается, что им будет запрещен экспорт товаров двойного назначения. Кроме того, в документе названы восемь российских ИТ-компаний, которым могут заморозить активы и запретить сделки с ними.

Среди других потенциальных ограничений относительно борьбы с обходом санкций:

  • недопуск в европейские порты судов, которые используются для перевозки запрещенных товаров военного и двойного назначения в Россию, а также российской нефти;
  • страны, которые закупают товары военного и двойного назначения у ЕС, не смогут осуществлять их транзит через Россию;
  • если какие-либо государства заподозрят в помощи Москве в обходе санкций, им будет угрожать запрет на поставки таких товаров из Европы.

EUobserver узнал об идее Брюсселя запретить Германии нефть по «Дружбе»
EUobserver узнал об идее Брюсселя запретить Германии нефть по «Дружбе»

Предлагаются и другие ограничения. Например, отмена для Германии послабления в виде возможности получать нефть по трубопроводу «Дружба». Такое право сохранит только Венгрия. Также возможны новые визовые запреты и блокировка активов еще нескольких десятков российских должностных лиц и организаций, включая два небольших банка. Ограничения против «Алросы» не включены в проект, пишет EUobsrver.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во время визита в Киев сообщила, что новый, 11-й, пакет санкций против России будет сосредоточен на обходе уже введенных ограничений.

По ее словам, он будет включать три основных элемента:

  • «Оттачивание» действующих мер и расширение списка запрещенных товаров. В него внесут новейшие технологии или запчасти для самолетов, «которые идут в третьи страны и затем в Россию».
  • Применение нового инструмента для обхода ограничений. Он подразумевает возможность ограничения экспорта определенных товаров в третьи страны, если Брюссель заметит, что такая продукция поступает в Россию. Глава ЕК подчеркнула, что этот инструмент будет задействован в последнюю очередь, «с осторожностью, после очень тщательного анализа рисков и одобрения странами-членами».
  • Запрет на теневые организации из России и третьих стран, которые намеренно нарушают санкции.

Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель делает все возможное для «остановки военной машины» России. По ее словам, за счет предыдущих ограничений импорт из России в ЕС сократился примерно на две трети, что стало «огромным ударом по доходам» Москвы. ЕК утвердила предложения по новому пакету мер в пятницу, 5 мая, Брюссель работает в этом вопросе вместе с партнерами, в том числе странами G7, добавила глава Еврокомиссии.

Накануне представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что предложения по новым ограничениям направили на согласование странам ЕС. Подготовку 11-го пакета Брюссель вел с начала весны. 

Москва считает ограничения незаконными. В Кремле заявили, что в случае полного запрета на экспорт в Россию кризис в мировой экономике ускорится. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил разрывом зерновой сделки.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Урсула фон дер Ляйен санкции Евросоюз
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