FT узнала о планах ЕС и США активизировать обмен информацией о санкциях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16:36
22 мая состоится открытие международной выставки «Металлообработка-2023» Пресс-релиз, 16:46
Из-за чего прошли обыски у главы Верховного суда Украины Политика, 16:41
Россияне снова стали лидерами среди покупающих жилье в Турции иностранцев Недвижимость, 16:29
США продлили экспортные ограничения против авиакомпании «Россия» Экономика, 16:23
Минэнерго Украины заявило о критическом запасе топлива Политика, 16:21
На Иркутской ГЭС началась модернизация последнего по плану гидроагрегата Новая экономика, 16:13
Дания назвала причину «толчков» в районе диверсии на «Северных потоках» Общество, 16:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Шведский хоккеист добился расторжения контракта с московским «Динамо» Спорт, 16:10
Новая визовая реальность: все, что нужно знать к лету 2023 года. Часть 2 Стиль, 16:09
Биржевая цена бензина в России побила исторический рекорд Экономика, 16:07
Украина вступила в киберцентр НАТО Политика, 16:00
В Екатеринбурге отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт Политика, 16:00
Ослабление рубля на руку золотодобытчикам. Что ждет акции «Селигдара» Pro, 15:57
FT узнала о планах ЕС и США активизировать обмен информацией о санкциях Политика, 15:54
Война санкций ,  
0 

FT узнала о планах ЕС и США активизировать обмен информацией о санкциях

FT: ЕС и США будут теснее координировать санкционную политику в отношении России
США и ЕС будут совершенствовать совместную санкционную политику и сотрудничать в этой сфере, выяснила FT. Это позволит применять действующие меры против России более эффективно, считают они
Вид на здание Министерства финансов США
Вид на здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Вашингтон и Брюссель договорились теснее координировать политику в области санкций, пишет Financial Times. Ожидается, что соответствующее публичное заявление будет сделано сегодня.

Газета ссылается на проект заявления, который подготовил Минфин США. По данным издания, в нем говорится, что стороны рассчитывают на более эффективную совместную работу, так как санкции «являются ключевым инструментом достижения общих внешнеполитических целей».

В апреле в Брюсселе состоялась встреча представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США и Европейский службы внешних связей, на которой собеседники старались «согласовать применение санкций, содействовать их соблюдению, усовершенствовать правоприменение и ответить на общие вызовы внешней политики», поясняется в документе.

Как отмечает издание, решение тесно координировать свои действия свидетельствует, что и ЕС, и США считают, что инструмент санкций может активно использоваться и в будущем. В прошлом году решение укрепить сотрудничество в области санкционной политики согласовали Вашингтон и Лондон, а еврочиновники сообщили, что рассматривают возможность создать собственное управление по контролю за иностранными активами по образцу американского.

Минфин США также признает в этом заявлении, что санкции могут привести к побочному ущербу, и обещает проанализировать, как добиться, чтобы санкции «не мешали гуманитарной помощи доходить до нуждающихся, а лица в юрисдикциях, на которые распространяются санкции, сохраняли свои интернет-свободы».

Читайте на РБК Pro
Стресс резко ускоряет старение. Как это исправить
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Ребенок просит завести питомца: как принять решение

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против России несколько серий санкций, которые затронули финансы, торговлю, авиасообщение, поставки товаров и сырья, а также чиновников и бизнесменов, которых ЕС и США считают ответственными за конфликт. Свои действия они мотивируют желанием минимизировать доходы России, которые она может направить на продолжение военных действий.

Кремль неоднократно заявлял, что антироссийские санкции являются безответственным и бесполезным шагом, так как вредят мировой экономике и способствуют углублению кризиса, а сама Москва к ограничениям способна адаптироваться.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
санкции ЕС США сотрудничество
Материалы по теме
МИД увидел риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям
Политика
В США арестовали двух россиян за обход санкций против авиаотрасли
Политика
Reuters узнал о новых санкциях G7 против энергосектора России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter