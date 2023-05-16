FT узнала о планах ЕС и США активизировать обмен информацией о санкциях

США и ЕС будут совершенствовать совместную санкционную политику и сотрудничать в этой сфере, выяснила FT. Это позволит применять действующие меры против России более эффективно, считают они

Вид на здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Вашингтон и Брюссель договорились теснее координировать политику в области санкций, пишет Financial Times. Ожидается, что соответствующее публичное заявление будет сделано сегодня.

Газета ссылается на проект заявления, который подготовил Минфин США. По данным издания, в нем говорится, что стороны рассчитывают на более эффективную совместную работу, так как санкции «являются ключевым инструментом достижения общих внешнеполитических целей».

В апреле в Брюсселе состоялась встреча представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США и Европейский службы внешних связей, на которой собеседники старались «согласовать применение санкций, содействовать их соблюдению, усовершенствовать правоприменение и ответить на общие вызовы внешней политики», поясняется в документе.

Как отмечает издание, решение тесно координировать свои действия свидетельствует, что и ЕС, и США считают, что инструмент санкций может активно использоваться и в будущем. В прошлом году решение укрепить сотрудничество в области санкционной политики согласовали Вашингтон и Лондон, а еврочиновники сообщили, что рассматривают возможность создать собственное управление по контролю за иностранными активами по образцу американского.

Минфин США также признает в этом заявлении, что санкции могут привести к побочному ущербу, и обещает проанализировать, как добиться, чтобы санкции «не мешали гуманитарной помощи доходить до нуждающихся, а лица в юрисдикциях, на которые распространяются санкции, сохраняли свои интернет-свободы».

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против России несколько серий санкций, которые затронули финансы, торговлю, авиасообщение, поставки товаров и сырья, а также чиновников и бизнесменов, которых ЕС и США считают ответственными за конфликт. Свои действия они мотивируют желанием минимизировать доходы России, которые она может направить на продолжение военных действий.

Кремль неоднократно заявлял, что антироссийские санкции являются безответственным и бесполезным шагом, так как вредят мировой экономике и способствуют углублению кризиса, а сама Москва к ограничениям способна адаптироваться.