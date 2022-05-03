Медведев заявил, что Зеленскому «не нужен никакой мирный договор»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него мир станет концом, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.
По мнению Медведева, в случае подписания мирного договора Зеленского ожидают два варианта развития событий: либо погибнуть от рук «нацистов» за «сговор с москалями», либо уйти с должности под давлением конкурентов.
Чтобы этого не произошло, украинский президент, полагает Медведев, будет продолжать просить у Запада вооружение, «имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами», «посылать наемных убийц» к журналистам, распространять «фейки» о российской военной операции, а также продолжать записывать публичные преступления.
«Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность», — заключил зампред Совбеза.
Переговоры украинской и российской делегаций идут с конца февраля, однако пока они не привели к подписанию какого-либо документа. Зеленский утверждал, что мирный договор мог бы состоять из двух документов: одного — касающегося гарантий безопасности Украины, второго — описывающего ее отношения с Россией. Киев также подчеркивал, что подписание соглашения между Россией и Украиной возможно только после вывода российских войск.
Накануне Медведев заявил, что Киев все больше «бесцеремонно садится на шею» странам Европы, которые снабжают его оружием. Он предупредил президентов и премьер-министров Франции, Германии и Италии и других стран о том, что, по его мнению, скоро в их столицах появятся «украинские нацисты», которые будут «отделять агнцев от козлищ».
Зампреда Совбеза также утверждал, что важнейшая цель военной операции России — изменить сознание части украинцев. «Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности, наконец, построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока», — говорил он.