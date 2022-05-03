Медведев заявил, что Зеленскому «не нужен никакой мирный договор»

По мнению зампреда Совбеза, достижение мира станет «концом» для Зеленского, поэтому он будет затягивать этот процесс, прося Запад об оружии, «посылая наемных убийц» к российским журналистам, распространяя «фейки»

Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / ТАСС)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него мир станет концом, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.

По мнению Медведева, в случае подписания мирного договора Зеленского ожидают два варианта развития событий: либо погибнуть от рук «нацистов» за «сговор с москалями», либо уйти с должности под давлением конкурентов.

Чтобы этого не произошло, украинский президент, полагает Медведев, будет продолжать просить у Запада вооружение, «имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами», «посылать наемных убийц» к журналистам, распространять «фейки» о российской военной операции, а также продолжать записывать публичные преступления.

«Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность», — заключил зампред Совбеза.

Переговоры украинской и российской делегаций идут с конца февраля, однако пока они не привели к подписанию какого-либо документа. Зеленский утверждал, что мирный договор мог бы состоять из двух документов: одного — касающегося гарантий безопасности Украины, второго — описывающего ее отношения с Россией. Киев также подчеркивал, что подписание соглашения между Россией и Украиной возможно только после вывода российских войск.

Накануне Медведев заявил, что Киев все больше «бесцеремонно садится на шею» странам Европы, которые снабжают его оружием. Он предупредил президентов и премьер-министров Франции, Германии и Италии и других стран о том, что, по его мнению, скоро в их столицах появятся «украинские нацисты», которые будут «отделять агнцев от козлищ».

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Зампреда Совбеза также утверждал, что важнейшая цель военной операции России — изменить сознание части украинцев. «Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности, наконец, построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока», — говорил он.