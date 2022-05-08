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Шольц пообещал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине

Североатлантический альянс не будет принимать участие в конфликте на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем обращении по поводу Дня окончания Второй мировой войны в Европе. Текст речи размещен на сайте канцлера.

«Мы не будем принимать решений, при которых НАТО станет воюющей стороной», — заявил он.

Он назвал это одним из принципов своей политики, цель которой канцлер выразил в своей присяге — «не причинять вреда немецкому народу». В числе других принципов Шольц назвал сотрудничество с партнерами «в Европе и за Атлантикой»; укрепление обороноспособности Германии; принятие в отношении России таких мер, которые бы не причиняли вреда ФРГ и ее партнерам.

Говоря о Второй мировой войне, Шольц указал, что Германия из своей «катастрофической истории» периода 1933-1945 годов извлекла «ключевой урок», что война, геноцид и тирания больше никогда не должны повториться.

«В то время Германия была виновата перед обоими народами — как русским, так и украинским. Мы десятилетиями стремимся к примирению с ними обоими», — сказал Шольц. Он отметил, что немцы благодарны за победу «и по сей день».

Однако, по его словам, сейчас Европа не может праздновать окончание Второй мировой «без осознания факта, что в Европе снова война». Канцлер заявил об уверенности в победе Украины, свободы и безопасности.

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Президент России Владимир Путин 8 мая направил поздравительные телеграммы лидерам большинства стран бывшего СССР и «народам Грузии и Украины» в честь Дня Победы. В телеграммах к главам республик Донбасса президент сравнил военную операцию на Украине с Великой Отечественной войной, отметив, что «военнослужащие <...> сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», и выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».

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