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Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничного села

Село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия, пострадавших нет. Повреждены частные дома и здание школы
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области было обстреляно из крупнокалиберного оружия, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — написал он. По его словам, пограничники ответным огнем быстро подавили обстрел.

С начала военной операции России на Украине из Курской области регулярно поступают сообщения об обстрелах. Так, в начале апреля, по словам губернатора, группа украинских боевиков попыталась из минометов обстрелять погранпереход Суджа, однако снаряды не достигли цели.

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Роман Старовойт

Также обстрелу подвергался пограничный пост в районе деревни Елизаветовка Глушковского района, погранпункт в Кореневском районе, пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района и другие. Помимо этого, на территории региона неоднократно сбивали украинские беспилотники.

В конце апреля жители Курска сообщали о звуках взрывов ночью, позже Старовойт уточнял, что в городе сработала система ПВО. Жертв и разрушений в результате не было.

В начале мая на участке железной дороги Суджа — Сосновый Бор произошло частичное обрушение конструкций моста. Старовойт назвал произошедшее диверсией и сообщил, что было заведено уголовное дело. СК также возбудил уголовное дело о теракте.

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