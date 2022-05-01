СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

«По факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор, около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, неизвестные заложили и привели в действие взрывное устройство, в результате взрыва мост частично обрушился.

Обрушение моста произошло 1 мая примерно в 11 часов 20 минут, сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы. Позднее он назвал произошедшее диверсией.

Перегон Суджа — Сосновый бор относится к Московской железной дороге. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км.