Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Владелец «Сочи» Ротенберг сравнил судей в РПЛ с наперcточниками из 1990-х Спорт, 22:46
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 22:46
Зеленский анонсировал продолжение эвакуации гражданских с «Азовстали» Политика, 22:19
Протестующие в Ереване разбили палатки в центре столицы Политика, 22:15
Вратарь забил гол в дебютной игре за сборную России по хоккею. Видео Спорт, 21:31
СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области Политика, 21:26
Боррель обсудил с Кулебой помощь Украине и новые санкции против России Политика, 21:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:01
«Ахмат» обыграл ЦСКА и прервал семиматчевую серию без побед Спорт, 20:59
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 20:56
Кадыров заявил о «скором освобождении» Попасной в Луганской области Политика, 20:45
Карасев и Мешков обслужат матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу Спорт, 20:35
СК завел дела после обстрелов со стороны Украины по Брянской области Политика, 20:33
Венгрия сообщила об открытии счетов в России для оплаты газа 9 странами Политика, 20:04
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

«По факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сообщили в ведомстве.

Губернатор показал фото с места обрушения ж/д моста в Курской области
Политика

По данным следователей, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор, около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, неизвестные заложили и привели в действие взрывное устройство, в результате взрыва мост частично обрушился.

Обрушение моста произошло 1 мая примерно в 11 часов 20 минут, сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы. Позднее он назвал произошедшее диверсией.

Перегон Суджа — Сосновый бор относится к Московской железной дороге. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км.

Материалы к статье
Теги
Курская область обрушение моста террористический акт
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Глава Курской области назвал диверсией обрушение ж/д моста у границы
Политика
Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы
Общество
Житель Севастополя получил больше 19 лет колонии по делу о диверсии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter