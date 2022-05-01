Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Путин подписал закон о приостановке части визовых соглашений с ЕС Политика, 15:09
Призер Олимпиады объяснила слова о стыде из-за суммы призовых за медали Спорт, 14:55
Шольц выступил против поспешных поставок тяжелого вооружения Киеву Политика, 14:53
Путин запретил передавать данные клиентов банков недружественным странам Финансы, 14:52
На Украине заявили о возможности эвакуации из Мариуполя Политика, 14:32
ЦИАН оценил доступность льготной ипотеки по сниженной до 9% ставке Недвижимость, 14:29
Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с побережья Черного моря Политика, 14:19
Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы Общество, 14:11
Пять самых опасных нарушений ПДД по версии россиян и как их избежать Партнерский проект, 14:09
Италия отменила COVID-сертификаты почти для всех учреждений Общество, 13:51
Селихов вернулся в ворота «Спартака» после пропуска пяти игр из-за травмы Спорт, 13:39
Посол раскритиковал «вялую политику» Германии по отношению к Украине Политика, 13:38
Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги Политика, 13:32
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 13:20
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы

По словам губернатора, никто не пострадал. Данный железнодорожный путь использовали для товарных составов. Причины обрушения устанавливаются
Фото: my_kursk / VK
Фото: my_kursk / VK

На 67 км железной дороги Суджа-Сосновый бор в Курской области произошло частичное обрушение конструкций моста, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста.<...> Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — сказал он.

По словам Старовойта, по железнодорожной ветке ходили товарные составы. На место прибыли спецслужбы, чтобы установить причину инцидента.

РЖД уточнила, что участок железнодорожного моста использовался для маневровой работы, он не был электрифицирован. Ситуация не повлияла на движение поездов, отметили в компании.

Перегон Суджа-Сосновый бор относится к Московской железной дороге. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км.

Курский губернатор сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной
Политика

12 апреля повреждения получили железнодорожные пути в Шебекинском районе Белгородской области на границе с Украиной, сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Было разрушено железнодорожное полотно. Через три дня губернатор написал, что рабочие завершают ремонт полотна.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации
Статьи
Pro
Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек
Инструкции

27 апреля ФСБ заявила, что задержала двух россиян при попытке диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгорода. На видео спецслужбы мужчины сказали, что хотели повредить железнодорожные пути в Белгородской области, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных рассказал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Жанна Антохина
Курская область железнодорожный мост Роман Старовойт обрушение
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной
Политика
В Курской области на границе с Украиной обстреляли пункт пропуска
Общество
В Курске и Белгороде произошли серии взрывов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter