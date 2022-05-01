Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы
На 67 км железной дороги Суджа-Сосновый бор в Курской области произошло частичное обрушение конструкций моста, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста.<...> Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — сказал он.
По словам Старовойта, по железнодорожной ветке ходили товарные составы. На место прибыли спецслужбы, чтобы установить причину инцидента.
РЖД уточнила, что участок железнодорожного моста использовался для маневровой работы, он не был электрифицирован. Ситуация не повлияла на движение поездов, отметили в компании.
Перегон Суджа-Сосновый бор относится к Московской железной дороге. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км.
12 апреля повреждения получили железнодорожные пути в Шебекинском районе Белгородской области на границе с Украиной, сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Было разрушено железнодорожное полотно. Через три дня губернатор написал, что рабочие завершают ремонт полотна.
27 апреля ФСБ заявила, что задержала двух россиян при попытке диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгорода. На видео спецслужбы мужчины сказали, что хотели повредить железнодорожные пути в Белгородской области, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных рассказал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».