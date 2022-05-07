Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Футболист «Спартака» Зобнин получил травму в преддверии полуфинала Кубка Спорт, 17:04
Ростуризм опроверг массовые отмены бронирований в отелях Крыма Бизнес, 16:55
Словами «игра налаживается» Каррера оценил победу «Спартака» в РПЛ Спорт, 16:54
Шестерых испанских теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи Спорт, 16:46
Как быстро масштабировать IT-инфраструктуру при волатильности трафика РБК и Selectel, 16:40
Губернатор Курской области опроверг боевые действия на территории региона Политика, 16:38
В Великобритании выявили случай редкой оспы обезьян Общество, 16:32
ФСБ раскрыла данные об изъятии 27 млн руб. у шпионов во время ВОВ Общество, 16:05
В Кремле отреагировали на смерть старейшего гроссмейстера мира Спорт, 15:56
«Спартак» впервые при Ваноли одержал две победы подряд в РПЛ Спорт, 15:55
СК возбудил дело после гибели людей из-за пожаров в Красноярском крае Общество, 15:50
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 15:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:30
«Талибан» обязал всех женщин Афганистана носить хиджабы Общество, 15:17
Политика ,  
0 

Губернатор Курской области опроверг боевые действия на территории региона

Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

На территории Курской области боевые действия не ведутся,  заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На территории Курской области боевых действий не ведется, угроз для жителей региона нет», — написал губернатор.

СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области
Политика
Фото:СК РФ

Ранее жители приграничных районов области пожаловались на звуки выстрелов. По словам Старовойта, это работала российская авиация «по наземным целям на сопредельной территории». Курская область граничит с Сумской областью Украины.

В начале мая Старовойт сообщил о диверсии на железнодорожном мосту на перегоне Суджа — Сосновый бор. Инцидент произошел в 16–20 км от границы с Украиной. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы. По данному инциденту СК завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК (террористический акт).

Материалы к статье
Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел авиация
Материалы по теме
СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области
Политика
Минобороны заявило об уничтожении оружия из США и Европы под Харьковом
Политика
Губернатор показал фото с места обрушения ж/д моста в Курской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter