Губернатор Курской области опроверг боевые действия на территории региона

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

На территории Курской области боевые действия не ведутся, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На территории Курской области боевых действий не ведется, угроз для жителей региона нет», — написал губернатор.

Ранее жители приграничных районов области пожаловались на звуки выстрелов. По словам Старовойта, это работала российская авиация «по наземным целям на сопредельной территории». Курская область граничит с Сумской областью Украины.

В начале мая Старовойт сообщил о диверсии на железнодорожном мосту на перегоне Суджа — Сосновый бор. Инцидент произошел в 16–20 км от границы с Украиной. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы. По данному инциденту СК завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК (террористический акт).