Глава Курской области назвал диверсией обрушение ж/д моста у границы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Оппозиция Армении объявила о «масштабных акциях неповиновения» со 2 мая Политика, 18:19
Как прошли первомайские акции по всему миру. Фоторепортаж Общество, 18:10 
Захарова назвала визит Джоли на Украину попыткой «перебить повестку» Политика, 18:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:03
Зеленский сообщил об эвакуации около 100 мирных жителей с «Азовстали» Политика, 17:59
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 17:40
В Чехии заявили о рекордном резерве газа в хранилищах Бизнес, 17:36
Путин обязал госструктуры дать ФСБ доступ к информационным ресурсам Политика, 17:27
Глава Курской области назвал диверсией обрушение ж/д моста у границы Политика, 17:21
Как прошел первый с начала пандемии карнавал в Рио. Фоторепортаж Общество, 17:02 
«Спартак» отказался организовать чемпионский коридор для «Зенита» Спорт, 17:00
Белгородский губернатор сообщил о раненом при пожаре на военном объекте Политика, 16:57
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 16:32
Путин разрешил платежи в валюте по кредитам между резидентами Финансы, 16:30
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Курской области назвал диверсией обрушение ж/д моста у границы

По словам губернатора Романа Старовойта по факту обрушения части ж/д моста возбуждено уголовное дело. Пострадавших в результате инцидента нет

Частичное обрушение конструкций моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый бор в Курской области было диверсией. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Информация подтвердилась, это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело», — сказал губернатор.

Белгородский губернатор сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны
Политика

Обрушение моста произошло 1 мая примерно в 11 часов 20 минут, сообщал ранее Старовойт. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы.

В РЖД также пояснили, что участок железнодорожного моста использовался для маневровой работы, он не был электрифицирован. Ситуация не повлияла на движение поездов, отмечали в компании.

Перегон Суджа — Сосновый бор относится к Московской железной дороге. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км.

Ранее 1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны на территории региона. По его словам, один из местных жителей получил легкое ранение.

ФСБ 27 апреля сообщила о задержании двоих россиян при попытке диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгорода. На видео спецслужбы задержанные рассказали, что хотели повредить железнодорожные пути в Белгородской области, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных рассказал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции
Прогнозы
Pro
Фото: Pexels Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности
Кейсы
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Hadi Mizban / AP Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов
Статьи
Pro
Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Зачем Китай подсаживает развивающиеся страны на «долговую иглу»
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Роман Котерев
Курская область Роман Старовойт железная дорога обрушение мосты диверсия
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы
Общество
В Курской области на границе с Украиной обстреляли пункт пропуска
Общество
В московские аэропорты и ж/д вокзалы поступили угрозы минирования
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter