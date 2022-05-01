Глава Курской области назвал диверсией обрушение ж/д моста у границы

По словам губернатора Романа Старовойта по факту обрушения части ж/д моста возбуждено уголовное дело. Пострадавших в результате инцидента нет

Частичное обрушение конструкций моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый бор в Курской области было диверсией. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Информация подтвердилась, это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело», — сказал губернатор.

Обрушение моста произошло 1 мая примерно в 11 часов 20 минут, сообщал ранее Старовойт. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы.



В РЖД также пояснили, что участок железнодорожного моста использовался для маневровой работы, он не был электрифицирован. Ситуация не повлияла на движение поездов, отмечали в компании.

Перегон Суджа — Сосновый бор относится к Московской железной дороге. Станция Суджа находится на юго-западе Курской области примерно в 16 км от границы с Украиной на Сумском направлении, Сосновый бор — в 20 км.

Ранее 1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны на территории региона. По его словам, один из местных жителей получил легкое ранение.



ФСБ 27 апреля сообщила о задержании двоих россиян при попытке диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгорода. На видео спецслужбы задержанные рассказали, что хотели повредить железнодорожные пути в Белгородской области, по которым двигаются российские военные эшелоны. Один из задержанных рассказал, что «искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ».

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.